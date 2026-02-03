นายกฯ ย้ำ 8 ก.พ.มีเลือกตั้งแน่ ไร้เหตุชายแดน เมิน “มาร์ค” เตือน กทม.กาน้ำเงินได้ส้ม ย้ำไม่ยุ่งพรรคอื่น

”อนุทิน“ มั่นใจ 8 ก.พ.ได้เลือกตั้ง ไม่มีเหตุขายแดน ไม่สน “อภิสิทธิ์” เตือนคน กทม.กาน้ำเงินได้ส้ม บอกไม่ยุ่งพรรคอื่น เหน็บ “ธนาธร” คนสั่งการเมืองได้มีแต่ ปชช.
เมื่อเวลา 07.30น. วันที่ 3 ก.พ.ที่ตลาดเช้าพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงวันที่ 3 ก.พ.ที่เป็นวันทหารผ่านศึก จะให้ความสำคัญกับชายแดนอย่างไรบ้างว่า วันนี้ชายแดนอยู่ในระดับที่สงบคุมสถานการณ์ได้ ยังไม่มีสัญญาณใดๆบอกว่าจะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ขอให้ประชาชนมั่นใจและวางใจว่ากองทัพและรัฐบาลดำเนินการทุกอย่าง เราไม่ประมาท แม้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่การควบคุมพื้นที่และเฝ้าระวังชายแดนยังคงเข้มงวด เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เมื่อถามว่าการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.ไม่มีปัญหาแน่นอนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ”ต้องไม่มีครับ วันที่ 8 ก.พ.อีกไม่กี่วันแล้ว และวันที่ 1 ก.พ. เลือกตั้งล่วงหน้า เราเห็นประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่เป็นการกำหนดอนาคตประเทศ“
เมื่อถามว่ากระแสพรรคภูมิใจไทยในกทม.เป็นอย่างไรบ้าง เพราะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาพูดทำนองว่าหากเลือกน้ำเงินผลการเลือกตั้งในพื้นที่กทม.จะออกมาแบบเดิม ที่พรรคประชาชนได้เกือบยกจังหวัด นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นความคิดของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ทางที่ดีที่สุดคือเรานำเสนอนโยบายและความเข้มแข็งของพรรคตัวเองให้มากที่สุด ไม่ควรไปพูดถึงพรรคอื่นๆโดยเฉพาะไปพูดถึงพรรคอื่นลักษณะด้อยค่าดูถูกดูแคลนวิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่นๆ นโยบายของทุกพรรคต้องมีประโยชน์ต่อประชาชนไม่เช่นนั้นกรรมการบริหารพรรคคงไม่ผ่านออกมา เราก็ต้องให้เกียรติ การดำเนินการอะไรก็แล้วแต่สังเกตได้เลยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและความคิดคนอื่นๆ ไม่ชี้ชวนประชาชนให้จงเกลียดจงชังหรือให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพรรคอื่น เมื่อถามว่ามั่นใจจะปักธงกทม.ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็มั่นใจในตัวผู้สมัครของเรา เราไม่ใช่ไปจับมาจากที่ไหน ทุกคนต้องมีประวัติมีความใกล้ชิดกับพื้นที่ตัวเองเสมือนเป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เมื่อถามว่าวันที่ 2 ก.พ. ได้ประเมินว่าได้เก้าอี้มากกว่า 200 ที่ นายอนุทิน กล่าวติดตลกว่า “เมื่อวานหรอ เก้าอี้ 2 หมื่นกว่า ที่สุพรรณบุรี”
เมื่อถามถึงกรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มีใบสั่งไม่ยอมให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้ และไม่ทราบว่าใบสั่งจะมาจากใคร ใบสั่งใครจะเป็นรัฐบาล ใครจะเป็น สส. มาจากประชาชน ไม่มีใครสั่งได้ ตอนเลือกตั้งใครจะเดินเข้าสภาฯคือประชาชนสั่งอย่างเดียว โหวตเตอร์สั่งอย่างเดียว ดังนั้น ในเมื่อมาจากประชาชนก็ไม่ต้องเกรงกลัวใบสั่งอะไรทั้งสิ้น และจริงๆแล้ว คำถามและคำตอบจบในตัวเอง คนที่เลือก สส.มาคือใคร คือประชาชนหรือเปล่า ดังนั้น สส. ที่ถูกเลือกมาโดยประชาชนก็ต้องฟังประชาชน นี่คือใบสั่ง อย่าไปกังวลครับ ไม่มีหรอกใบสั่ง ตนเล่นการเมืองมา 22-23 ปีแล้วไม่เคยเจอใบสั่งสักใบ