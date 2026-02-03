‘อนุทิน’ ลุยหาเสียงนนทบุรีแต่เช้า ลั่นเอาผลงานแลกคะแนน "คนละครึ่งพลัส เฟส 2" มาแน่

‘อนุทิน’ เดินตลาดเช้าพระนั่งเกล้า นนทบุรี ปชช.ให้กำลังใจได้กลับมาแน่ ลั่นเอาผลงานแลกคะแนน "คนละครึ่งพลัส" มาแน่นอน 100% "รอเฟส 2" ได้เลย ขณะทีแม่ค้าทักบอกลูกชอบ "อนุทิน ชินวัตร" เจ้าตัวหัวเราะตอบกลับว่า "เป็นมงคลๆ"
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 ก.พ. ที่ จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงตลาดนัดเช้าพระนั่งเกล้า เพื่อช่วยน.ส.กัญญาพร แก้วทิพย์ ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทยหาเสียง เมื่อมาถึงนายอนุทิน เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาซื้อของในช่วงเช้า ทั้งนี้ตลอดเส้นทางบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้สอบถามถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งนายอนุทิน กล่าวว่า “100 เปอร์เซ็นต์” และช่วงหนึ่งนายอนุทินได้สอบถามแม่ค้าว่าได้คนละครึ่งพลัสไหม แม่ค้าจึง บอกว่า “ได้รับแล้ว” นายอนุทิน จึงกล่าวว่า “ให้รอเฟส 2”
ขณะช่วงที่นายอนุทิน เดินในตลาดได้มีแม่ค้าคนหนึ่งกล่าวกับนายอนุทินว่า “ดีใจมากที่ได้เจอท่าน” ก่อนกล่าวหยอกล้อนายอนุทินว่า “ลูกชอบท่านมาก อนุทิน ชินวัตร” ทำให้นายอนุทินถึงกับหัวเราะก่อนตอบว่า “เป็นมงคลๆ” และยังมีแม่ค้าบอกนายอนุทินว่า “ใจให้ร้อย” นายอนุทิน กล่าวตอบว่า “ไม่เอาร้อย เอา 37” นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้ากล่าวทักทายนายอนุทินและบอกว่า “ได้กลับมาแน่นอน”
ผู้สื่อข่าวรายงาน ช่วงหนึ่งมีผู้สูงอายุเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายอนุทิน พร้อมขอให้เพิ่มเงินผู้สูงอายุเป็น 1,000 -2,000 บาท เพราะ 600 บาทมันน้อยไป ถ้าได้จะเลือกเลย นายอนุทิน จึงหันมาตอบว่า “ได้ แต่ต้องดูที่งบประมาณ” นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับดีใจวิ่งเข้ามากอด พร้อมโอบเอวนายอนุทิน ทั้งนี้ระหว่างเดินตลาดนายอนุทิน ยังได้อุดหนุนขนมนางเล็ดและหอยทอดด้วย
จากนั้นนายอนุทิน ได้ปั่นจักรยานที่ติดป้ายหาเสียง โดยมีน.ส.กัญญาพร ผู้สมัครสส.นั่งซ้อนท้าย ภายหลังปั่นจักรยานได้มีประชาชนมาขอลายเซ็นนายอนุทินอีกด้วย
ต่อมาเวลา 07.25 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่หาเสียงถึงความมั่นใจพื้นที่ จ.นนทบุรีว่า จากการลงพื้นที่ได้รับการตอบรับที่ดี ประชาชนเดินเข้ามาให้กำลังใจบอกว่าชื่นชอบผลงานรัฐบาล ซึ่งสมัยตนเป็นรมว.สาธารณสุข ก็ใช้ชีวิตที่นนทบุรีไม่ต่ำกว่า 5 ปี ก็คุ้นเคยกับหลายคน ทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไขของ จ.นนทบุรี ส่วนจะเจาะฐานเสียงได้หรือไม่นั้นผู้สมัครทำงานอย่างเต็มที่และเป็นคนในพื้นที่ และเราไม่อ้อนขอคะแนน แต่จะเอาผลงานมาแลกคะแนน เอาความมั่นใจและความไว้วางใจของประชาชน ถ้าสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ประชาชนจะเลือกเราเอง