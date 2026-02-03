"พิจารณ์" ซัดพรรคสีชมพูซบสีน้ำเงิน ไร้อุดมการณ์ เหมือนตบหน้าชาวสุพรรณ

"พิจารณ์" ปราศรัยเดือดสุพรรณบุรี ซัด "พรรคสีชมพู" ถูกทายาทพังทลาย หอบลูกพรรคซบเท้า "สีน้ำเงิน" ไร้อุดมการณ์ เหมือนตบหน้าชาวสุพรรณกลางสี่แยก จึงมาถึงจุดจบ ขอ 8 ก.พ. เข้าคูหาเพื่อสั่งสอน
วันนี้ (2 ก.พ.69)ที่สนามโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคประชาชนจัดเวทีปราศรัยใหญ่ โดยนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ แคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่ ของพรรคประชาชน กล่าวช่วงหนึ่งว่า มาถึงเห็นเวทีก็กลัวจะโล่งแต่ตอนนี้เต็มสนามไปแล้ว วันนี้ตั้งใจจะมาปราศรัยเรื่องนโยบายพอเดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เจอพ่อแม่พี่น้องตามทางที่คาราวานเดินทางมา ได้รับรู้ถึงความเจ็บใจความเจ็บปวดในหัวใจของพี่น้องชาวสุพรรณบุรี เขาเจ็บปวดเขาบอกว่าเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยก เพราะเขาบอกว่าพรรคการเมืองที่อดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งสร้างขึ้นมากับมือ แต่วันนี้ถูกทายาทพังทลายไปแล้ว
" ผมเข้าใจดีสำหรับคนสุพรรณเราเห็นถึงคุณูปการและเราก็มีความผูกพัน กับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ เรามีความผูกพันกับพรรคการเมืองที่เขาสร้างขึ้นมา แต่ถึงวันนี้ ทายาทเขา ที่เราเห็นว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนสุพรรณ พรรคการเมืองที่เรารู้สึกว่านี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวสุพรรณ หอบพรรคไปซบเท้าพรรคสีน้ำเงินไปแล้ว หอบหัวใจของคนสุพรรณไปหมอบแทบเท้าพรรคสีน้ำเงินไปแล้ว นี่คือความเจ็บปวดที่ผมได้รับรู้จากพี่น้องชาวสุพรรณในวันนี้ " นายพิจารณ์กล่าว
นายพิจารณ์ ยังกล่าวว่า ถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้น หรือเป็นเพราะอะไร แน่นอนว่าความนิยมของพรรคส้ม กระแสของพรรคส้มทำให้เขาเกิดความสั่นคลอน ถ้าปล่อยให้มีพรรคชมพูแข่งกับพรรคน้ำเงิน แล้วมีพรรคส้มมาอีกคะแนนมันจะแตก พรรคส้มจะกำชัยเขาคิดแบบนี้ แต่ยืนยันว่าการคิดแบบนี้ทำร้ายหัวใจของชาวสุพรรณบุรี
" ที่เขากล้าทำแบบนี้เพราะคิดว่าพวกเราเป็นของตาย เขาคิดว่าคนสุพรรณซื้อได้ เป็นของตาย หอบไปพรรคไหนก็ได้ มันถึงเวลาแล้วบุญคุณที่มีในอดีต ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้ในอดีต ต้องแปรเปลี่ยนเป็นการสั่งสอนผ่านคูหาเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ สั่งสอนให้เขาได้รู้ ว่าคนสุพรรณไม่มีเจ้าของ หากให้ผมสรุปการกระทำที่ผ่านมาแบบนี้ เขาเรียกว่านักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์นี่คือนักการเมืองที่ไร้จุดยืน นี่คือนักการเมืองที่ไม่มีคำว่าพี่น้องสุพรรณบุรีอยู่ในหัวใจ " นายพิจารณ์กล่าว
นายพิจารณ์ ยังกล่าวว่า เพราะไร้จุดยืนไร้อุดมการณ์และไม่เคยทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ถึงเดินทางมาถึงจุดจบของพรรคสีชมพูแบบนี้ ตนไม่ได้โอ้อวดพรรคประชาชน แต่เราเชื่อในประชาชนเสมอเราทำการเมืองโดยยึดเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ดูจากการกระทำของเราที่ผ่านมาเราเป็นพรรคที่ไม่มีนายทุน เราเชื่อในประชาชน 8 ก.พ. นี้ เข้าคูหาทำให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่ของตาย ทำให้เขารู้ว่าพี่น้องชาวสุพรรณพร้อมเปลี่ยนแล้ว