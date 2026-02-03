"เท้ง-พิธา" บุกสุพรรณบุรี ท้าชนบ้านใหญ่ ปลุกประชาชนกาเปลี่ยนประเทศ

สุพรรณบุรีแตก! "เท้ง-พิธา" กอดกันกลม ทำทะเลดาวกับคนเมืองมังกร ปลุกใจกา ปชน.เปลี่ยนประเทศ “เท้ง” ท้าชนบ้านใหญ่ ลั่น แค่เปลี่ยนจากชมพูเป็นน้ำเงิน ปัญหาก็เหมือนเดิม อ้อน "ตี๋ก็รักส้ม" พร้อมเป็นนายกฯ ของประชาชน
วันนี้ (2 ก.พ.69)พรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี , นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน , นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค , นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรค และทีมพรรคประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ปราศรัยโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 2569 บริเวณลานวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนมารอฟังปราศัยจำนวนมาก
โดยนายณัฐพงษ์ได้เดินมาพร้อมกับนายพิธา โดยได้กอดให้กำลังใจกัน ก่อนจะไปยังเวทีปราศรัย
นายณัฐพงษ์ ปราศรัยว่า สวัสดีสุพรรณบุรี 8 ก.พ. นี้เรามากาเพื่อเปลี่ยน ซึ่งถ้ากาเพื่อเปลี่ยนแค่สีชมพูเป็นสีน้ำเงิน ตนยืนยันว่าปัญหาหลายอย่างของชาวสุพรรณฯ ของคนไทยทั่วทั้งประเทศไม่เปลี่ยนแน่นอน
“มันน่าโมโหหรือไม่ ประชาชนอยากใช้สิทธิ์ตัวเอง 4 ปีมีหนหนึ่ง จัดเรื่องง่าย ยังทำให้เป็นเรื่องยาก แล้วปัญหาที่มันเกิด ทำไมมันต้องเกิดกับพรรคส้ม
อย่างแรกเลย การทำหน้าที่ให้ กกต. และองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชน ทำอย่างตรงไปตรงมา ถ้าวันนี้ประชาชนยังตัดสินใจกาเพื่อเปลี่ยนแค่สี เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงิน ก็เหมือนเดิมแน่นอน รู้กันดีใช่หรือไม่ว่าใครคุม สว. แล้ว สว. ไปโหวตเลือก กกต. ตราบใดที่เรายังกาเพื่อเปลี่ยนแค่สีกกต. ก็ยังอยู่เหมือนเดิม” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงเรื่องประกันสังคม โดยถามว่าใครเคยเป็นเจ้าของตึกมีประวัติเป็นรัฐมนตรีช่วงที่ประกันสังคมไปซื้อตึกมูลค่า 3,000 ล้านบาท แล้วซื้อมา 7,000 ล้าน ตอนนี้ไหลรวมไปอยู่สีน้ำเงินหมดแล้วใช่หรือไม่
ส่วนเรื่องยาเสพติด เพิ่งมีข่าวไปสดๆร้อนๆ จับได้คาหนังคาเขา ทุกคนบอกกันหมดตำรวจไทยเก่ง รู้ข้อมูลหมด แต่สุดท้ายจับไม่ได้ ถ้าองค์กรตำรวจยังมีระบบตั๋ว เรียกรับส่วยเพื่อเอาไปซื้อตั๋วเลื่อนตำแหน่ง ยาเสพติดก็ยังอยู่ในสุพรรณบุรีต่อไป เอาหรือไม่
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงเรื่องการจัดการที่ดิน ว่า การจัดการด้านการเกษตร พรรคประชาชนเรามีทีมบริหารมืออาชีพ มีนโยบายดีๆ มานำเสนอให้เกษตรกร รวมถึงชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าพรรคประชาชนได้เข้ามาบริหารประเทศ เป็นรัฐบาลประชาชน อย่างแรกที่เราให้ความสำคัญแน่นอน เกษตรกรที่ทำดีต้องได้มาก ใครปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต รูปแบบการเพาะปลูกให้ดียิ่งขึ้น หรือใครที่ผ่อนหนี้มาทั้งชีวิต ผ่อนดอกจนทบต้น เรายกหนี้ให้ทันทีดีหรือไม่
เรื่องที่ดินเราก็มีนโยบายในการแปลง สปก.เป็นโฉนด คืนสิทธิ์ที่ทำกินให้หลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ทราบหรือไม่ว่าประเทศเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ บรรดานายทุน ทุนเทายึดของประเทศตั้งธุรกิจฟอกเงิน ทำจากเงินสีเทาให้เป็นสีขาว ทำธุรกิจเราเจ๊งระเนระนาด มีนอมินียึดครองที่ดิน เรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมากเป็นอันดับต้นๅ ของโลก
ระหว่างนี้มีประชาชนตะโกนว่า ไฟยังไม่มีใช้เลย ทำให้นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ใครอยากได้ค่าไฟถูกยกมือขึ้น เมื่อช่วงบ่ายตนเพิ่งไปที่ศาลอาญารัชดามา โดนกลุ่มทุนฟ้อง 1 ร้อยล้านบาท แต่เราไม่กลัว เราไม่หยุดหรอก เราจะเรียกร้องเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนทุกคนต่อไป จนกว่าค่าไฟในประเทศนี้จะถูกลงดีหรือไม่
”ผมการันตีเลยครับ ว่าถ้าเรายังตัดสินใจกาเพื่อเปลี่ยน แค่สีจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงิน หน้าตารัฐบาลยังเป็นหน้าตาแบบเดิม ไม่มีทางที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่ต้นตอ หัวหน้าผู้ได้ประมาณเท่านี้เนอะเดี๋ยวจะโดนอีกร้อยล้าน“ นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถ้ากลุ่มคนการเมืองเดิมๆ ยังมาเป็นรัฐบาล สิ่งที่เขาทำคือจ่ายส่วยขึ้นมาเป็นทอดๆ ระดับอธิบดีมาถึงปลัดกระทรวงมาถึงรัฐมนตรี รัฐมนตรีรับเงินมาซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถอนทุนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้น ถ้าเรายังกาแบบเดิม การแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำคงไม่เกิด
“จะเปลี่ยนจากหัวหน้าเท้ง เป็นนายกเท้งได้ คนที่โหวตให้หัวหน้าเท้งเป็นนายกเท้งได้ไม่ใช่คนสุพรรณ แต่เป็นเพื่อน สส.ทุกคน ดังนั้นต้องช่วยกันกาให้มาก” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันนี้มีสีไหน พรรคไหนเข้ามาจดชื่อ เขาจะให้เราหลักร้อยหลักพัน ถ้าใครก็ตามรับมา แต่ขอกาให้กับพรรคประชาชน หากใครรู้สึกบาปรู้สึกเกรงใจ ไม่ต้องรับก็ได้ เพราะ 1 ต.ค.นี้ 1,000 บาทผู้สูงอายุได้รับทุกเดือน กาให้กับพรรคประชาชน 2 ใบ 1 ต.ค.นี้ 1,000 บาท ได้ยาวๆ
นายณัฐพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ช่วยกันเป็นพลังจิตพลังใจกำลังใจให้กัน ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เราจะวางการเมืองอดีตไว้เบื้องหลัง นักการเมืองที่ไปถอนทุนครั้งนี้ ถึงเวลาของประชาชนจริงๆแล้ว มันไม่มีใครที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เพื่อนร่วมพรรคของตนที่อยู่ด้านหลัง แต่คือพลังของประชาชนทุกคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดช่วงการปราศรัยมีประชาชนตะโกนว่า “ส้มรักตี๋” ทำให้นายณัฐพงษ์ตอบกลับว่า “ตี๋ก็รักส้ม”
จากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียง โดยทำเป็นทะเลดาวเหมือนทุกเวทีที่ผ่านมา เจอกัน