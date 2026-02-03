"เท้ง" ซัด การเมืองเก่าดีลเก้าอี้ ลั่นตั้งรัฐบาลสร้างการเปลี่ยนแปลง

"เท้ง" ซัด การเมืองแบบเดิม ๆ หลัง มีกระแสข่าวบางพรรคดีลเก้าอี้รมต. ชี้ " ปชน." ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ ปชช. เชื่อใจ หวังสร้างรัฐบาลให้มาเปลี่ยนแปลง มอง เป็นปกติ "ภท." ตั้งเป้ากวาด 220 ที่นั่ง "พิธา" แซว หากทุกพรรคพูดสภาเกินพัน อุบ ปล่อยน้ำจิ้ม 6 ก.พ. ปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย ขอรอดูมีของดี
วันนี้ (2 ก.พ.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ในการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขณะนี้ ว่า อยู่ที่สิ่งของประชาชนถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจเราอย่างถล่มทลาย เชื่อมั่นว่าถ้าเกิน 20 ล้านเสียงขึ้นไป ก็มีโอกาสสูงมากนี่เป็นช่วงกว่าเลี้ยวหัวต่อสุดท้าย ซึ่งเป้าหมายของพวกเราคือได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนให้ได้
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวเรื่องกันดีลเก้าอี้รัฐมนตรีจากพรรคอื่น ๆ แล้วโดยที่ไม่มีพรรคประชาชนมองอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นวิธีการทำงานการเมืองของพรรคการเมืองแบบเดิม ๆ พวกเราตอนนี้มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจหาเสียงนำเสนอนโยบาย เชื่อว่าเรื่องการทำงานในช่วงหัวโค้งสุดท้ายแบบนี้จะนำมาซึ่งความไว้วางใจของพี่น้องประชาชน แล้วจะทำให้เราสามารถตั้งรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง ไม่ใช่แค่การไปเจรจาต่อรองโควต้ารัฐมนตรีตั้งแต่ยังไม่เข้าคูหา
ส่วนที่พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ 220 เก้าอี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกพรรคก็พูดเป้าหมายตัวเองได้ ทุกพรรคมาหาเสียงเลือกตั้ง ก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าตัวเองจะชนะการเลือกตั้งไว้ก่อน ก็เป็นเรื่องปกติ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน กล่าวเสริมว่า ถ้าเกิดทุกคนพูดตามเป้าก็เกินพันแล้วสภา
เมื่อถามถึงการปราศรัยใหญ่วันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีปราศรัยใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายมีของที่พรรคประชาชนรอปล่อย อยากให้ทุกคนติดตามเวทีปราศรัยทั้งจากคาราวานทั้ง 8 สาย และที่สุดท้ายคือวันที่ 6 ก.พ. นี้อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตาม
ส่วนแคมเปญประชาชนเปลี่ยนประเทศจะเป็นแคมเปญโค้งสุดท้ายหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถ้าจะให้ปล่อยเป็นน้ำจิ้ม ถ้าลองติดตามการปราศรัยของพวกเราก็พอจะทราบว่าโจทย์ของพวกเรา คือการสร้างรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราไม่ได้อยากให้ประชาชนยึดติด อยู่กับการแบ่งสีทางการเมืองแบบเดิม ๆ ถ้าจะเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประเทศไทยไม่มีสีเทา คนไทยเท่าเทียมกันคนไทยเท่าทันโลก ก็ขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนเดี๋ยวเราเข้าไปทำให้ดู