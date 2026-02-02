"อนุทิน" ขอเป็นหมารับใช้คนสุพรรณบุรี ถ้าไม่อยากให้อังเคิลหมา ก็เลือกพวกเราให้หมากันครบ

ชาวสุพรรณ พรึ๊บ ! อนุทิน นำทีมขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ ฝ่าแมลงเม่า หาเสียง เมืองสุพรรณ เล่าย้อนอดีต 20 ปีก่อน "บรรหาร" ฝากฝัง "ลูกท็อป"ไว้ ลั่นนำความแข็งแกร่ง "บุรีรัมย์-สุพรรณบุรี" พัฒนาประเทศ บอกให้แน่ประตูน้ำ แม้ไม่มาร่วมพรรค โว "วราวุธ" เบอร์ 3 พรรค ได้นั่งปาร์ตี้ลิสต์แน่นอน มั่นใจ เบอร์ 1-20 ภท.ได้อยู่แล้ว พร้อมทิ้งท้าย "ถ้าพร้อมใจเลือกพวกเราหมากันหมด มาเป็นหมารับใช้ คนสุพรรณบุรี ถ้าหมากันขนาดนี้ อังเคิลก็ไม่หมา ถ้าไม่อยากให้อังเคิลหมา ก็เลือกพวกเราให้หมากันครบ"
วันนี้(2 ก.พ.) เมื่อเวลา 17.00 น.ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีมขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างๆสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี
นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส.บัญชี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะบ้านใหญ่เมืองสุพรรณพร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมจัดเก้าอี้ให้ประชาชนที่มารับฟังการปราศรัยถึง 20,000 เก้าอี้ ทั้งนี้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงได้ขึ้นเวทีปราศรัยด้วย
ผู้สื่อรายงานว่า ขณะที่นายอนุทิน ขึ้นเวทีปรากฏว่าได้มีตัวแมลงเม่าจำนวนมาก จนทำให้นายอนุทินต้องลงจากเวที รอให้แมลงเบาบาง ก่อนจะกลับขึ้นไปนั่งบนเวทีอีกครั้ง
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอบพระคุณที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เห็นการต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณตั้งแต่ครั้งแรกที่มาพบมาฝากตัวและรายงานตัวในฐานะที่พวกเรามารวมกัน เพื่อนำชัยชนะ นำความสำเร็จนำความรุ่งเรือง นำความเป็นปึกแผ่นนำความร่ำรวยให้กับชาวสุพรรณบุรีเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว
มาครั้งนั้นได้ไปกราบอนุสาวรีย์ ของอาบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียกคุณลุง แต่นายบรรหารบอกว่าเรียกลุง แก่ไปให้เรียกอา ซึ่ง 20 กว่าปีก่อน นายบรรหาร กรุณาเรียกให้ไปพบ เหมือนกับมองการณ์ไกล วันหนึ่งหลานคนนี้จะมีโอกาสได้มาฝากเนื้อฝากตัวทำงานให้กับชาวสุพรรณบุรี สืบต่อเจตนารมณ์ของท่าน เป็นการพบกันสองต่อสอง ซึ่ง 20 กว่าปีก่อนผมเป็นนักการเมืองหน้าใหม่เป็นรัฐมนตรีช่วยได้รับโทรศัพท์จากคนชื่อบรรหาร ศิลปอาชาโทรศัพท์แทบหล่น เพราะตื่นเต้นและนับเวลารอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานัด ซึ่งการพบกันไม่เคยเรียกว่าหนูแต่เรียกอนุทินตลอด โดยบอกให้ดูแลท็อปด้วย อาฝาก ซึ่งผมบอกว่า จะดูแลอย่างไร อาเป็นมังกร แต่ผมเป็นไส้เดือน จะฝากไส้เดือนให้ดูแลมังกรได้อย่างไร ลูกมังกรยังไงก็เป็นมังกร อาก็บอกว่า ทั้งสองคนน่าจะไปกันได้ ดูแล้วคุยกันรู้เรื่อง น่าจะไปกันได้ดี ขอให้รับปากอย่าทิ้งกัน ถ้าใหญ่เอาท็อปไปดู แต่ถ้าท็อปใหญ่อาจะสั่งให้เอาเอ็งไปดู นี่คือวิสัยทัศน์อันยาวไกลของนายบรรหาร ผู้ซึ่งรักสุพรรณบุรียิ่งกว่ารักตัวเอง
นายอนุทิน กล่าวว่า แล้วก็ถึงวันที่ผมต้องตัดสินใจ หาวิธีการทำอย่างไร ที่จะชวน น้องท็อปและทีม จากพรรคชาติไทยพัฒนา มารวมกับพรรคภูมิใจไทย และวันนี้น้องท็อปไม่ใช่ไอ้ท็อปคนธรรมดา แต่เป็นรัฐมนตรี มากี่กระทรวงแล้วและเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
จะใหญ่ ไม่ใหญ่ ไม่รู้ พ่อผมก็เคยอาศัยพรรคนี้อยู่ และเนวินชิดชอบ ก็เคยเป็นลูกพรรคชาติไทย ตอนผมเรียนจบกลับมาใหม่ๆเดินตามนักการเมือง อยากเห็นคนดัง ไปซอยราชครูก็เป็นที่ตั้งของพรรคชาติไทย ฉะนั้นรากเหง้ายังมีอยู่เมื่อถึงวันหนึ่ง แยกสายออกไป ต่างคนต่างไปทำความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้กับชีวิต ไม่มีใครสักคนที่แยกออกไปแล้วตกต่ำ สุพรรณบุรียังมีความแข็งแรงเช่นเดิมและวันนี้บุรีรัมย์ก็แข็งแรง ทำไมไม่เอาความแข็งแรงของทั้งสองจังหวัดมาทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศแข็งแรง
วันที่ชักชวน วราวุธ ผมก็บอกไปตรงๆว่าการเมืองจากนี้ไป พี่ต้องการน้อง และน้องก็น่าจะต้องการพี่เราสองศรีพี่น้องเดินไปด้วยกันตามคำสั่งของพ่อเรา มึงจะให้กูจุดธูปเชิญอาบรรหารมึงจะเอาขนาดนั้นหรอ กูต้องเขียนตาราง ก.ไก่ถึงฮ.นกฮูกแล้วบอกอาครับ ผมขอท็อปมาได้ไหม แก้วก็จะเดินไปที่ "ไม้มาลัย ไม้โท" ได้ อาอยู่บนสวรรค์แล้ว มึงจะให้กูเรียกมาอยู่ในถ้วยนี้เหรอ ท็อปบอกไม่ต้องแล้วพี่ ไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเกิดพ่อมาจริงๆก็เพ่นกันหมดไม่ได้คุยธุระกันพอดี
นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาคุยกันไม่มีเงื่อนไขผู้หลัก ผู้ใหญ่ของพรรคอยู่ด้วยกันคุยกันด้วยความชื่นมื่นและมีคำหนึ่งที่เราพูดกันเล่นๆและมาพูดให้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีได้ฟังในวันที่มาฝากเนื้อฝากตัวหลังจากปราศรัยอะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายจบด้วยคำว่ารวมกันอยู่ภูมิใจไทยชาติไทยจะพัฒนา แปลว่าทุกคนชนะหมดภูมิใจไทยยุคนี้ใช้คำว่าพลัส ฉะนั้นสุพรรณบุรีเมื่อมีภูมิใจไทยมารวมกับชาติไทยพัฒนาก็กลายเป็นสุพรรณบุรี จะพัฒนาชาติไทยจะพัฒนาพลัสๆๆ และผมก็มีโอกาสมาสุพรรณบุรีพบกับพี่ชาย ที่ให้ความมั่นใจว่าสุพรรณบุรีต้องเป็นปึกแผ่น จะแบ่งแยกไม่ได้ ถ้ามาก็มา ทั้ง 5 คน ถ้าไม่มาทั้ง 5 คนไม่ต้องเอาใครไปเลย คนที่เตือนสติผมก็คือ นายอุดม โปร่งฟ้า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุพรรณบุรี
นายอนุทิน กล่าวอ้อนว่า หนุ่มบุรีรัมย์ฝันหวาน สงสารหนูบ้างเถอะแม่ ยอดหญิง พี่ชายจริงใจ ฝันใฝ่ รักจริงิจะขอแอบอิง พรรคภูมิใจไทยิเบอร์37ให้คนสุพรรณ ดูซิสุพรรณบุรี มีอิทธิพล แค่ไหนกับผมจำอะไรไม่ได้แล้วจำได้แต่เพลงแม่แตงร่มใบ เพลง 30 ยังแจ๋ว คงไม่ต้องพูดนโยบายพรรคแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ กาเบอร์ 37
จากนั้นนายอนุทิน ได้แนะนำผู้สมัคร สส.พร้อมบอกว่าลูกมังกรทั้งนั้นรวมถึงพญามังกรก็ยังอยู่คือนายประภัตร โพธสุธน คนพวกนี้ชาวสุพรรณบุรีไว้วางใจ
นายอนุทิน กล่าวว่า ทั้งหมดที่อยู่บนนี้คือคนที่พวกเราตัดสินใจตกร่องป่องชิ้นกันแล้วว่าจะมาทำหน้าที่ผู้แทนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณ นี่คือเหตุที่ วราวุธ ศิลปอาชา ต้องได้เบอร์3 ในปาร์ตี้ลิสต์ เขารู้ว่าได้แน่ๆเพราะวันนั้นถ้าท็อปบอกว่าพี่ผมจะเอาเบอร์ 1 ผมก็ให้ จะมีมีปัญหาอะไรเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 20 มันได้อยู่แล้ว ยังไงเขาก็เรียกเราว่าพี่ เมื่อภูมิใจไทยมาจะทำอะไรให้พ่อแม่พี่น้อง4 เดือน ยังทำได้ขนาดนี้ ถ้าพี่น้องให้4ปีจะทำได้ขนาดไหน
นอกจากนี้ นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ถ้าวันนี้ไม่พูดถึงพี่น้อง ชาติพันธุ์ คะแนนจะหายไป 100,000 คะแนน ฉะนั้นพูดแล้วนะพี่น้องคือชาติพันธุ์เฉยๆ แต่สัญชาติไทยเหมือนกัน เราเป็นคนไทยด้วยกันสิทธิประโยชน์ต่างๆมีเหมือนกัน นอกจากนี้พี่น้องยังดำรงรักษาวัฒนธรรมอันงดงามทำให้สุพรรณบุรีไม่มีวันขาดไปจากคำว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม เมืองที่มีประเพณีงดงามแต่โบราณกาล ผมพูดแล้ว 100,000 คะแนนยังอยู่หรือเปล่า
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ผมไม่ได้มาปราศรัยหัวเราะอย่างเดียว สองอาทิตย์ที่แล้ว มางานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ วราวุธ พาไปอำเภอสองพี่น้อง ไปดูประตูน้ำที่ไม่ค่อยเวิร์ค และบอกว่า ตรงนี้ไม่ใช่ประตูน้ำ แต่เป็นประตูดักผักตบชวา ที่ต้องพูดตรงนี้ เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำการบ้าน ผมรู้ปัญหาสุพรรณบุรี ที่กวนใจพี่น้องไม่ใช่เฉพาะอำเภอสองพี่น้องแต่กระทบทั้งระบบเกษตรกรรมของสุพรรณบุรี ผมถามคำเดียว พี่ท็อปเป็นรัฐมนตรีมา 2-3 สมัยไม่เคยของบประมาณตรงนี้หรอ เพื่อจัดการผักตบชวาลอกคลองและทำทางน้ำและไฟโซล่าบนถนน ซึ่งพี่
ท็อปบอกว่าขอแล้ว เขาไม่ให้เพราะอยู่คนละพรรคกัน นั่นเขานะไม่ใช่ผม หลังวันที่ 8 นี่คือสิ่งที่เล็กที่สุดที่คนสุพรรณบุรีจะต้องได้จากการตัดสินใจให้พวกเรามาอยู่ด้วยกัน ประตูน้ำต้องมีประสิทธิภาพระบบระบายน้ำต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่น้ำท่วมแล้วล้นเวลาน้ำแล้งก็ขาดจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ พี่น้องไม่ต้องกังวลงบประมาณมาจากการผันมา เพราะทุกวันนี้น้ำท่วมเกิน 3 วันก็เข้าข่ายเยียวยา 9,000 บาทมีซัก 30,000 ครัวเรือนปีนึง 300 ล้านบาทท่วมมาเป็น 10 ปีแล้วเสียเงินเยียวยาพี่น้อง 9,000 บาทต่อหลังคาเรือน 10 ปีพี่น้องพึ่งได้ 90,000 บาทแต่ทุกข์ทรมานทุกปีให้ 500,000 ยังไม่เอาเลยใช่ไหมถ้าแลกกับน้ำไม่ท่วมเงินงบประมาณเหล่านี้เราถึงต้องผันมาและคิดระยะยาวทำโครงการที่เป็นประโยชน์บริหารจัดการน้ำได้ เพื่อน้ำไม่มากวนพ่อแม่พี่น้องก็จะมีน้ำไปดูแลเกษตรกรรม ข้าวพืชต่างๆจะเจริญงอกงาม และผมก็ไม่กลัวพูดจริงๆต่อให้ท็อปและเพื่อนไม่มารวมกับพรรคภูมิใจไทยถ้าน้องท๊อปเดินมาบอกผมโดยที่ผมเป็นนายกฯคุมงบกลาง ถ้าท็อปมาบอกชาวสุพรรณบุรีเดือดร้อนสาหัสต้องการสิ่งแค่นี้ผมจัดการให้เลยไม่ต้องมาร่วมกับผม เพราะความสบายใจความลำบากของพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่อยู่แค่ปลายปากกาของคนมีอำนาจ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด
สิ่งที่เราพูดคุยกันได้ไม่ได้ยากชวนพี่ๆน้องๆมาร่วมงานกันคำแรกที่บอกซาบซึ้งใจพรรคภูมิใจไทย เพราะตั้งแต่คุณบรรหารสิ้นไป10ปี ให้เกียรติทีมสุพรรณบุรีตลอด ไม่เคยเข้ามาวุ่นวายสุพรรณบุรีเลย ผมจะมาทำไมเราต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจด้วยการให้เกียรติกัน วันนี้คนสุพรรณบุรีชนะเพราะทั้งมึงทั้งมันมาอยู่ด้วยกันแล้ว ลูกทุกคนที่เกิดมาต้องการเป็นอภิชาตบุตร เขาเป็นลูกผู้ยิ่งใหญ่ ถ้ายังอยู่ใต้ร่มเงาของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งชีวิตเขาก็เซ็งฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี กำลังทำให้คนสุพรรณที่เป็นสส.ของท่านได้เกิดเป็นอภิชาตบุตรทุกคน ผมไม่มีปัญญามาทำอะไรให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณ แต่ต้องทำให้คนสุพรรณบุรี เจริญยิ่งๆขึ้นไป ทั้งที่มีพื้นฐาน รากฐานมีอยู่แล้วและมั่นคงก็ให้ยิ่งมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นอีก สุพรรณบุรีไม่เคยขาดความเจริญ ดังนั้นสุพรรณบุรีจะต้องเจริญยิ่งๆขึ้นไปโดยมีพรรคภูมิใจไทยมาทำให้พวกเราทุกคนเจริญรุ่งเรืองทุกมิติ
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เราปิดด่านมาราคาข้าวขึ้นทุกอย่าง ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวทั่วไป ราคาขึ้น ราคามันสำปะหลังก็ขึ้นรวมถึงราคาอ้อย ก็จะขึ้น มะม่วงแตงกวา แตงไทย ขนุนน้อยหน่า พุทรา มังคุด ละมุดลำไย มะเฟือง มะไฟ มะกรูดมะนาว มะพร้าว ส้มโอ ฟักแฟงแตงโม แตงโม ไชโย โหฮิ้ว
สิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้อะไรที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและมีเทรนที่ขยับพุ่งขึ้นไปถ้าเรารู้จักวิธีการทำการตลาดให้เป็นนางศุภจีและนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ จูงมือกันไปดาววอส หนาวจะตาย แต่ก็ต้องไปรวมถึงคุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อไปคุยให้ชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมกติกาใหม่ใดๆของโลกประเทศไทยรับได้หมดและพร้อมให้เกิดการลงทุนตอนนี้มีเงินพร้อมลงทุนจากต่างประเทศแล้ว 400,000 กว่าล้านบาท กรอบความสนใจที่จะมาลงทุนประเทศไทยกว่าล้านล้านบาท สิ่งที่เราต้องทำทุกอย่างต้องโปร่งใส ไม่มีขั้นตอนเยอะและต้องช่วยให้เขาเร่งนำเงินเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ใครทำได้ ก็คนไทยยังไง กาเบอร์ 37 สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเร็ว หากคุณต้องการพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดและซื้อสินค้าที่แพงขึ้นเอาไปเลยนโยบายตอนนี้โซล่าทั่วประเทศ นำไปผลิตสินค้าได้แต้มต่อจากนานาชาติ จะต้องทำสินค้าที่ต้องอย่าใช้แรงงานเถื่อน แรงงานเด็กแรงงานทาส กดขี่ข่มเหง ซึ่งเวลานี้ทั้งโลกเวลาเขาห้ามไม่ได้ห้ามประเทศเดียว แต่ห้ามทั้งทวีปทั้งภูมิภาค ฉะนั้นประเทศไทยมีพร้อมตรงนี้เราไม่มีแรงงานเด็ก แรงงานทาสใครใช้เรื่องพวกนี้เราดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด คุณต้องไม่มีสะแกเมอร์ไม่มีอาชญากรรมออนไลน์ ไม่มีคอลเซ็นเตอร์มารังแกคนของประเทศเขาและประเทศของเรา 3 เดือนกว่าที่พวกผมเข้ามาทำงานตรงนี้ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ไปแล้ว 20,000 กว่าล้านบาท ถอนสัญชาติห้ามเข้าประเทศยึดพาสปอร์ตไม่ให้เขาเข้ามา ทำความเดือดร้อนให้กับประเทศไทย
ตัวมันรวยคนเดียวกับกลุ่มมันแต่คนไทยทั้งประเทศต้องล่มจม รัฐบาลผมไม่มีวันยอมและหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ถ้าพี่น้องเลือกทีมของพวกผมเข้าไปทำงานรับรองได้ว่าพวกเราทุกคนเกลียดสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนสุพรรณบุรีและเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน
ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องบอกลูกๆหลานๆเห็นเมืองไทยถูกคุกคามถูกรังแก อยากเข้าไปช่วยกองทัพ อยากให้ลูกหลานไปช่วยรบให้เขารู้สึกหวงแหนประเทศชาติ พรรคภูมิใจไทยเปิดโครงการ ทหารอาสาอยู่4ปีฝึกทหาร ฝึกความรู้ ฝึกทักษะฝึกอาชีพ ให้ครบ4ปีถ้าอยากเป็นทหารต่อ เป็นนายร้อยนายพันสมัครต่อได้ ถ้าปลดประจำการออกมามีอาชีพมีทักษะมีความรู้ติดตัวไม่ต้องไปเป็นทหาร เพราะจับได้ใบแดงแล้วไม่อยากไป คนที่อาสามาเป็นทหารก็จะเป็นคนที่อยากมาเป็นทหารอยากเป็นรั้วของชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีความกลัวความขลาด ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจไทย อ่านใจพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วจะทำทุกอย่างให้สมความปรารถนาสมความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน
ส่วนเรื่องคนละครึ่งพูดไปแล้วเฟสสองมาแน่นอน ถ้าเฟส2ทำได้ดี ก็จะมีเฟส 3เฟส4เฟส5เฟส6 พลัส ๆๆ ไปเรื่อย เพราะมากระตุ้นเศรษฐกิจ คนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มมากขึ้น เขาก็จ่ายภาษีก็จะวนไปวนมาตรงนี้
นี่คือความตั้งใจและความเป็นพี่น้องที่เราได้สถาปนาขึ้นระหว่างคนสุพรรณบุรีกับพรรคภูมิใจไทยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น พี่น้องสุพรรณบุรี ต้องจำและเก็บไว้ในหัวใจ เพราะจะอยู่กับพี่น้องตลอดไปคือพรรคภูมิใจไทยเบอร์37
"ถ้าพร้อมใจกันเลือกพวกเรา พวกเราจะหมากันหมด มาเป็นหมารับใช้คนสุพรรณบุรี เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของพวกเราถ้าพวกเรามาขนาดนี้ อังเคิลก็ไม่หมา ถ้าไม่อยากให้อังเคิลหมา ก็เลือกพวกเราให้หมากันครบ"นายอนุทิน กล่าวสำเนียงสุพรรณ