“เสธ.หิ” ชี้โจ๋วัย 17 แทงคนตายไม่ใช่เยาวชนแล้ว ถึงเวลาแก้ กม.-พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่

“ดร.หิมาลัย” ชี้วัยรุ่น 17 ปีแทงพ่อของเด็ก 2 คนเสียชีวิตไม่ใช่การกระทำของเด็กแล้ว ถึงเวลาแก้กฎหมาย อย่าเอาอายุมากำหนดอย่างเดียว ต้องดูพฤติกรรม หลายประเทศกำหนดให้เยาวชนที่ก้าวร้าวรุนแรงรับโทษเหมือนผู้ใหญ่
วันที่ 2 ก.พ. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณแสดงความเห็นกรณีพ่อของเด็ก 2 คนถูกวัยรุ่นอายุ 17 ปีแทงเสียชีวิตว่า “การกระทำ ไม่ใช่เยาวชนแล้วครับ!
“สังคมเราควรแก้กฏหมายได้แล้วครับ ไม่ใช่เอาอายุมากำหนดอย่างเดียว ต้องดูพฤติกรรมด้วยครับ ต่างประเทศเขามีการกำหนดให้เยาวชนที่มีพฤติกรรมกร้าวร้าวรุนแรงในการก่อเหตุ รับโทษเหมือนผู้ใหญ่ครับ
“จำเหตุการณ์เยาวชนที่ไล่ยิงคนอย่างเลือดเย็นที่พารากอนได้ไหมครับ แชทไลน์ที่คุยกับเพื่อนในไลน์ขณะก่อเหตุ ดูภาคภูมิใจมาก การกระทำก็เตรียมการมาอย่างดี เหมือนอาชญากรมืออาชีพ ตอนนี้คดีเป็นไงครับ?
“พฤติกรรมกร้าวร้าวแบบนี้ ก็เป็นภัยในสถานศึกษาด้วยครับ ไม่เชื่อลองถามนักเรียนกับครูดู พวกนี้ครูยังกลัวครับ” ดร.หิมาลัย ระบุ