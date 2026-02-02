พรรคประชาชาติ ส่ง “ซิดนีย์-อภินันท์ พัฒนศิริ” ขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ ขออาสาแก้ไขปัญหาชาวหาดใหญ่ ฟื้นฟูน้ำท่วม-ปราบคอร์รัปชัน-ทุนเทา-แก้รัฐธรรมนูญ หนุนคนใต้รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ยอมรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสงขลา ว่า บรรยากาศตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเข้าช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 2569 เป็นไปอย่างคึกคัก มีการประชันวิสัยทัศน์จาก 6 พรรคใหญ่ ที่จะมาตอบโจทย์เสียงคนท้องถิ่น บริเวณลานชั้น 1 หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับฟังและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายอภินันท์ พัฒนศิริ หรือซิดนีย์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ในฐานะผู้แทนพรรคประชาชาติ ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ท่ามกลางพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่กว่าพันคน โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนของพรรค พร้อมประกาศขอเสียงชาวหาดใหญ่สนับสนุน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ลำดับที่ 1 เข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศและปราบปรามทุจริต
นายอภินันท์ ได้ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญและจัดทำฉบับใหม่คือ "จุดเปลี่ยนสำคัญ" ของการเมืองไทย โดยมองว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทบต่อการพัฒนาประเทศและการดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากประเด็นทางกฎหมายแล้ว นายอภินันท์ยังได้หยิบยกประเด็นเรื่อง "ทุนเทา" ที่เข้ามาแทรกซึมในการเมืองไทยด้วย พร้อมเรียกร้องให้คนใต้รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ยอมรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
นายอภินันท์ ยังได้ฝากถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยย้ำถึงนโยบาย "ล้างหนี้ กยศ." ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคประชาชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและปลดล็อกภาระทางการเงินให้คนรุ่นใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการประชันวิสัยทัศน์ มีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในฐานะรุ่นพี่ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ และกลุ่มมวลชนจำนวนมาก มอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบ พร้อมถือป้ายข้อความสนับสนุน นายอภินันท์ พัฒนศิริ , พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และพรรคประชาชาติ พร้อมกับขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และยังมี คุณยาย คุณป้า และมารดา พร้อมน้องชาย และครอบครัวมาให้กำลังใจหน้าเวทีด้วย โดยมี นายอับดุลเราะมัน มอลอ อดีตโฆษกกระทรวงยุติธรรม และ นายพลรักษ์ รักษาพล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคประชาขาติ เดินทางมาด้วย และมีการถ่ายทอดสัญญาณสด ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตลอดการประชันวิสัยทัศน์ ผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์สาธารณะ หรือ ThaiPBS ความยาว 2 ชั่วโมง ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บริเวณโดยรอบงานประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง ยังมีกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์ออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กิจกรรมเวทีฟังเสียงประชาชน “ในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ภาคใต้ จะเดินไปทางไหน?” และข้อเสนอต่อพรรคการเมือง อิงตามความต้องการเชิงพื้นที่ จากฐานข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประสานกับเสียงประชาชนในท้องถิ่น ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 18.00 น.