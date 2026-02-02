"บิลลี่ โอแกน”โพสต์เลือก "อนุทิน"เป็นนายกฯ เลือกภูมิใจไทย ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ เตือน ! อย่าให้เสียงแตกเหมือนครั้งที่แล้ว

ศิลปินเพลงร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ระดับตำนาน “บิลลี่ โอแกน” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โพสต์แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเลือก พรรคภูมิใจไทย ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ เบอร์ 37 โดยระบุว่า
ผมเลือก อนุทิน ชาญวีรกูล
พรรค ภูมิใจไทย 37 ทั้ง ส.สเขตและ ปาร์ตี้ลิสต์ และ ไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2560 เพราะดีอยู่แล้ว นักการเมืองกลัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะจัดการพวกทุจริตคดโกงไปหลายตัวแล้ว
.
เลือกตั้งไม่ใช่เลือกให้ตนเองถูกใจ
แต่เลือกสิ่งที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติที่สุดในภาวะการณ์ปัจจุบัน
เลือกคนที่ทำงานได้จริง มีผลงานและประสบการณ์ชัดเจน เชิดชูทหารผู้ปกป้องประเทศ มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ ปกป้องอธิปไตยของชาติ อย่าให้เสียงแตก จะเสียคะแนนไปเปล่าๆ เหมือนการเลือกครั้งที่แล้ว.