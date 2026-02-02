"ปวีณา" ช่วยผู้สมัครกธ.สายไหม-ออเงิน หาเสียง ขอโอกาสดันกม.ประหารข่มขืน ฆ่าโหด ตัดวงจรยาเสพติดสิ้นซาก

“ปวีณา” ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย ช่วยผู้สมัคร สส.กทม. เขตสายไหม ออเงิน อ้อนขอโอกาสเข้าสภาฯ ผลักดันกฎหมาย ข่มขืน ฆ่าโหด โทษประหารชีวิต ตัดวงจรยาเสพติดสิ้นซาก แก้วิกฤตสังคมไทย
วันนี้(2 ก.พ.) พรรคกล้าธรรม (กธ.)โดยนางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม นำคณะลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม เขต 11 พื้นที่สายไหม นายธีระเดช นาซีก เบอร์ 8 และ นายนนท์ปวิธ แก้วงาม เบอร์ 16 เขต 12 พื้นที่ ออเงิน ท่าแร้ง และจรเข้บัว
โดยจุดแรก ของการหาเสียงของพรรคกล้าธรรมวันนี้ นางปวีณา นำคณะเข้ากราบสักการะขอพรพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ เจ้าคณะเขตสายไหม เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอมุมมองของปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตชุมชน ก่อนที่จะขึ้นรถแห่หาเสียง ในโครงการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ พร้อมกันนี้ยังเดินพบปะชาวบ้านรับฟังเสียงสะท้อนของคนในชุมชน โดยมีประชาชนออกมารอต้อนรับส่งกำลังใจต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นางปวีณา ได้รณรงค์หาเสียงประกาศ 5 นโยบายหลักด้านสังคม พรรค คือ ตัดวงจรยาเสพติดสิ้นซาก ส่งบำบัดจริง 1 ปี ฝึกอาชีพ มีงานทำ, ตั้งศูนย์เด็กเล็กในชุมชน บริษัท หน่วยงานราชการ เอกชน โรงงาน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่ใกล้ลูกและยังสามารถทำมาหากินไปพร้อมๆ กันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, โรงเรียนผู้สูงอายุฝึกอาชีพให้มีงานทำ, แก้หนี้นอกระบบ และจัดตั้งธนาคารประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี
จากนั้น นางปวีณา นำคณะขึ้นแห่รณรงค์หาเสียง และเดินพบปะชาวบ้านย่านสายไหม ทั้ง ทองสถิตย์6 ,ม.ซิลค์วิลเลจ ชุมชนพลายรัตนะ หมู่บ้าน กม.24 รวมถึงชุมชนซอยแอนเน็กซ์ โดยอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน โดยมีประชาชนออกมารอต้อนรับส่งกำลังใจต่อเนื่อง
นางปวีณา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า นโยบายที่ตนตั้งใจผลักดันหากได้รับเลือกเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎร จะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายข่มขืน ฆ่าโหด เท่ากับ ประหารชีวิตสถานเดียว การเยียวยาผู้เสพยาเสพติดต้องได้รับการบำบัดและฝึกอาชีพ การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ตลอดการผลักดันธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางที่ยังคงเป็นหนี้นอกระบบ
นางปวีณา ยืนยันว่า ในฐานะที่เป็นอดีตสส.มา 6 สมัย ตนไม่เคยทิ้งบทบาททางการเมือง เพียงแค่ทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่ปัจจุบันพรรคกล้าธรรม ให้โอกาสเข้ามาดูแลงานด้านสังคม ตนจึงพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่
“ ยอมรับว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง พรรคการเมืองใหญ่ต่างแข่งกันรุนแรงเพื่อดึงคะแนนจากชาวบ้าน จึงไม่อยากให้ พรรคกล้าธรรมของเรา ที่มีนโยบายด้านสังคมที่ตรงจุดตอบโจทย์ปัญหาทุกชุมชน ต้องเสียโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชน ซึ่งดิฉัน ในฐานะผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม จึงหวังว่าวันที่ 8 กุมภาฯนี้ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนจะไว้วางใจกาเบอร์ 42 บัตรสีชมพู พรรคกล้ากรรม และบัตรสีเขียวสส.แบบเขต ให้ดิฉันและสส.ของพรรคเข้าไปทำงานในสภาฯเพื่อผลักดันออกกฎหมาย แก้วิกฤตสังคมไทย ” นางปวีณา กล่าวในช่วงท้าย