“อนุทิน” นำภท.บุกสุพรรณฟังปราศรัย 2 หมื่นคน ไม่หวั่นส้มตั้งเวทีวัดพลัง เมินภท.แผ่วปลายมาตามครรลองไม่ต้องโหม

นายกฯ นำทัพใหญ่ถึงถิ่นสุพรรณเดินเท้าทักทายปชช.เรือนหมื่น ก่อนเปิดปราศรัยขอคะแนน ไม่หวั่น ปชน.ตั้งเวทีวัดพลัง บอกไม่ได้ยกพวกตีกัน เมินกระแสภท.แผ่วปลาย ลั่น มาตามครรลอง ไม่ต้องโหม ! “ลูกท็อป” จัดเต็มเวที 20,000 ไม่เสียชื่อ
วันนี้ (2 ก.พ. 69) เวลา 18.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายที่ จ.สุพรรณบุรี โดยเมื่อเดินทางมาถึง นายอนุทินได้เดินพบปะทักทายประชาชนตลอด 2 ข้างทาง จากศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย ไปยังเวทีปราศรัย รวมระยะทางกว่า 1 กม. ก่อนขึ้นเวทีปราศรัย
ทั้งนี้ระหว่างทางมีประชาชนรอต้อนรับจำนวนมากหลายคนเข้ามาทักทายขอภ่ายรูป ตะโกนเชียร์เบอร์ 37 ตลอดทาง ช่วงหนึ่งยังทำท่ากระโดดข้ามคลอง ทำท่าว่ายน้ำข้ามไปหาประชาชนที่นั่งอยู่อีกฝั่ง ทำให้ได้รับเสียงกรี๊ดจากประชาชนที่อยู่อีกฝั่ง
ระหว่างเดิน นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีที่วันนี้พรรคประชาชน ได้จัดเวทีที่จ.สุพรรณบุรี ห่างกัน 5 กิโลเมตร ว่า เหรอ อุ้ยอยู่ไกล อยู่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ห่างกัน 5 กิโลเมตร เมื่อถามว่ากังวนหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า ทำไมต้องกังวล ทุกคนมาพบปะพี่น้องประชาชน ทุกคนก็เอานโยบายมาเสนอให้ประชาชน เป็นเรื่องที่ดี ไม่ควรมาด่ากัน
เมื่อถามว่า เป็นการวัดพลังกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะไปวัดทำไมเล่า ไม่ได้ยกพวกตีกันหนิ เราขอให้เขามาโหวตให้เรา ก็ต้องวัดกันที่นโยบายความตั้งใจและความมั่นใจที่จะทำให้ประชาชนทำให้เขาเชื่อว่า ถ้าเจาให็โอกาสแล้ว เราจะทำให้เขาได้
"เราขอพี่น้องประชาชนโดยเฉลี่ยแล้วขอแค่ครั้งเดียวในรอบ 4 ปี ที่เหลือเราต้องทำทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชน" นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าผลจากการทำงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะทำให้ประชาชนผ่านโปร นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ กลับมาเป็นนายกฯอีก แต่อนุทิน กล่าวว่า จากการพบปะกับประชาชนในหลายพื้นที่ ได้รับการตอบรับที่ดี และพึงพอใจกับการทำงานของเราในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา
เมื่อถามว่า หวั่นใจหรือไม่กับกระแสที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยแผ่วปลาย นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า ใครรู้สึกใครสร้างกระแส เราทำงานสม่ำเสมอไม่มีแรงต้นแล้วแผ่วปลาย และ มาตามครรลองมา ตามสิ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่ต้องไปโหม ขอแค่ทำได้จริงและเป็นประโยชน์ มีความสุขยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ เวทีปราศรัยพบว่ามีการจัดที่นั่งกว่า 20,000 ที่นั่ง ขนาบ 2 ฝั่งคลอง กินพื้นที่กว่า 2 กิโลเมตร โดยมีประชาชนร่วมฟังปราศรัยเต็มพื้นที่
ทั้งนี้ นายอนุทิน เดินทางมาจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3 เมื่อ เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นสีน้ำเงินในพื้นที่ และปักเสาเข็มในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยครั้งแรก คือ วันที่ 27 ธันวาคม 2568 มาไหว้อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2569 ในฐานะนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ครั้งที่ 67 และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย และในวันนี้ 2 กุมภาพันธ์ เดินทางมาปราศรัยใหญ่เพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนชาวสุพรรณบุรี