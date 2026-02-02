“ลุงป้อม” เดินสายกินเต็มตัว โชว์ทำกุ้งกระเทียม ชี้ทำอาหารเหมือนทำงานต้องรับฟัง สามัคคีช่วยกันก็อร่อย

"ประวิตร" ติดใจการเข้าครัว โชว์ฝีมือทำกุ้งกระเทียม บอกการทำอาหารก็เหมือนการใช้ชีวิตและการทำงาน เปิดใจรับฟัง คือการสร้างความสามัคคี ช่วยกันทุกอย่างก็อร่อยได้
วันที่ (2 ก.พ.69) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เปิดครัวทำจานโปรด “กุ้งกระเทียม” ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆ และสามารถปรับใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การทำอาหารก็เหมือนการใช้ชีวิตและการทำงาน ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องลองผิดลองถูก และเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น และเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
สำหรับเมนูกุ้งกระเทียมแบบ “ลุงป้อม” เริ่มจากเลือกกุ้งที่สด ล้างให้สะอาด แล้วโรยเกลือเล็กน้อยก่อนนำไปทอด ค่อยๆ ทอดให้มันกุ้งออกมากำลังดี เคล็ดลับอยู่ที่เตรียมน้ำมันกระเทียม จำเป็นต้องใช้กระเทียม 2 แบบ คือกระเทียมไทยเพื่อความหอม และกระเทียมจีนเพื่อให้มีเนื้อ ปรุงรสด้วยพริกไทยและซอสปรุงรสตามชอบ แล้วนำไปผัดกับน้ำมันที่ทอดกุ้ง ก่อนราดลงบนกุ้ง กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆ และพริกกระเทียมน้ำมะนาว จะช่วยตัดเลี่ยนทำให้กินเพลินจนข้าวหมดหม้อ
พล.อ.ประวิตร กล่าวทิ้งท้ายว่า การทำอาหารคือการสร้างความสามัคคี วัตถุดิบทุกอย่างต้องช่วยกัน ไม่มีใครเด่นกว่าใคร กระเทียมช่วยชูรสกุ้ง กุ้งช่วยให้รสชาติกลมกล่อม เหมือนกับการอยู่ร่วมกันในสังคม หากช่วยกัน ทุกอย่างก็อร่อยได้