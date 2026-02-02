มท. ตีกลับ! โซนนิ่งใหม่สถานบันเทิงเขตเมืองพิษณุโลก หลังผู้ค้าขอขยายเพิ่ม 500 ม. จี้จังหวัดปรับปรุงผังเมืองรวมฯ ก่อนขอตั้งสถานบริการ

มหาดไทย ตีกลับ! ร่างพรฎ. "โซนนิ่งใหม่" สถานบริการ/บันเทิง พื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก หลังผู้ประกอบการเสนอจังหวัดขอขยายพื้นที่ แนวยาวเพิ่มเติม อีก 500 เมตร หลังพบ ที่ดินบริเวณที่กําหนด กม. "ห้าม" มิให้ตั้งเป็นสถานบริการ ด้าน "ปค. โยน! จังหวัดไปดําเนินการปรับปรุง "กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก" ให้เรียบร้อยก่อน เฉพาะกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นของใคร? เพื่อให้สามารถตั้งเป็นสถานบริการได้ แม้เมื่อปี 67 จังหวัดไฟเขียว หลังรับคำร้องผู้ประกอบการ ขอทบทวน ปรับขยายเขตโซนนิ่ง
วันนี้ (2 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ในการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ฉบับใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเมืองพิษณุโลก รวมถึงเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ล่าสุด กรมการปกครอง (ปค.) ที่เพิ่งรับ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จาก จ.พิษณุโลก ได้ขอถอนเรื่องดังกล่าวออกจากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายมหาดไทย คณะที่ 2
"ปค. ขอถอนเรื่องดังกล่าว เพื่อดําเนินการให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป"
ปค. แจ้งให้ จ.พิษณุโลก ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่กําหนดเป็นบริเวณพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้ชัดเจนอีกครั้งว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือหน่วยงานใด
"เนื่องจากปัจจุบันที่ดินบริเวณที่กําหนดในร่าง พ.ร.ฎ.ฯ ในท้องที่ จ.พิษณุโลก ยังคงเป็นที่ดินที่กําหนดห้าม มิให้ตั้งเป็นสถานบริการ"
ดังนั้น จึงให้จังหวัด ดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก เพื่อให้สามารถตั้งเป็นสถานบริการได้ ให้เรียบร้อยก่อน
สำหรับ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ รมว.มหาดไทย ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2568 เนื่องจากตามกฎหมาย มีอํานาจในการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 5 แห่พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
มีรายงานว่า เมื่อตปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก รับคำร้องของผู้ประกอบการที่ต้องการให้มีการทบทวน ปรับขยายเขต Zoning เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการฯเพิ่มเติม มาพิจารณา
โดยพื้นที่ Zoning ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2546
เริ่มต้น จากจุดซึ่งเป็นสี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมิตรภาพ ตัดกับถนนพระองค์ขาว ซอย 4 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเส้นกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมิตรภาพ ถึงจุดสิ้นสุดเป็นระยะ 1,500 เมตร
พื้นที่ด้านเหนือถนนกว้าง 100 เมตร ยกเว้นบริเวณพื้นที่จากถนนพระองค์ขาว ซอย 8 ถึงถนนพระองค์ขาวซอย 18 เป็นระยะ 320 เมตร พื้นที่ด้านใต้ถนนกว้าง 100 เมตรวัดจากเส้นกึ่งกลางถนน
พบว่า ปัจจุบัน จ.พิษณุโลก ออกใบอนุญาตให้สถานบริการ จำนวน 11 แห่ง ในจำนวนนี้ มีสถานบริการฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขต Zoning 4 แห่ง และนอกเขตพื้นที่เขต Zoning 7 แห่ง
และมีสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเกิดขึ้นและรอการอนุญาตในบริเวณใกล้เคียง Zoning อีกหลายแห่ง
ขณะที่แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการปรับปรุง ในปี 2567 มีมติเห็นชอบทบทวนทำแผนที่เขต Zoning ขึ้นใหม่ ให้สอดรับกับกับการขยายตัวของเขตเมืองพิษณุโลก
โดยเห็นชอบ ให้ยกเลิกที่เคยยกเว้น (บริเวณพื้นที่จากถนนพระองค์ขาว ซอย 8 ถึงถนนพระองค์ขาวซอย 18 เป็นระยะ 320 เมตร ) กำหนดใหม่เป็นแนวยาวระยะทางเพิ่มเติม รวม 500 เมตร
โดยผ่านพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับโซนพื้นที่จากสีน้ำเงิน ที่เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นสีแดง คือ เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากตามผังเมืองหลวงจังหวัดพิษณุโลก
ขณะที่ เมื่อต้นปี 2568 จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกประกาศ ยกเลิกกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 33 แห่ง
ใจความว่า เนื่องจากได้มีประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขายสุรารอบสถานศึกษา ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 21 ก.พ.2568 เห็นชอบให้ยกเลิก Zoning รอบสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 8 สถาบัน ของจังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 33 แห่ง.