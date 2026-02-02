"พิธา" ออกฉากอ้อนคนนครปฐม "เบอร์ว่ารักแถบ แบบว่ารักเธอ" ขอกวาด สส.ทั้ง 6 เขต ถ้าทำได้จะบินจากอเมริกากลับมาหา

"พิธา" ปราศรัยอ้อนคนนครปฐม บอก "เบอร์ว่ารักแถบ แบบว่ารักเธอ" วอนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เกิน 80% ขอกวาด สส.ทั้ง 6 เขต เผย 8 ก.พ.จะไปอเมริกา คงไม่เจอกันอีกนาน แต่ถ้าได้ สส.นครปฐมยกจังหวัดจะซื้อตั๋วบินกลับมา
วันนี้ (2ก.พ.) ที่จังหวัดนครปฐม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายกรุณพล เทียนสุวรรณ ลงพื้นที่ช่วย ผู้สมัคร สส.นครปฐม ทั้ง 6 เขตของพรรคประชาชน หาเสียง โดยนายพิธาได้ขึ้นรถแห่พร้อมผู้สมัคร บริเวณถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ - ถนนกั่งบ๊วย และถนนหน้าโรงเรียนพลตำรวจ โดยตลอดทางมีประชาชนโบกไม้โบกมือทักทายตลอดทาง
หลังจากนั้นได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่โรงแรมจันทร์พาเลส (โซนร้านคอทเทจ คอฟฟี่) ซึ่งมีประชาชนมารอฟัง ทันทีที่นายพิธามาถึงก็มีเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่มารอต้อนรับ จากนั้นนายพิธาได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีช่วงหนึ่ง ว่า ดีใจที่วันนี้ได้มี โอกาสกลับมาเยี่ยมที่นครปฐมอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการเดิมพันสูงแบบนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์จะเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาของคนนครปฐมและประเทศไทย ขอให้ชาวนครปฐมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะ ๆ ขอให้ไปใช้สิทธิ์ 80% ไปเลย เพราะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
" เวลามีการมาซื้อสิทธิ์ขายเสียง จะมีการโกงการเลือกตั้งกัน โกงกันยังไงถ้าประชาชนออกไปล้อมไว้หมดแล้ว ไม่ยอมให้เขาทำอะไรได้ ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างถล่มทลายนครปฐมเปลี่ยนเป็นส้มแน่นอน " นายพิธากล่าว
นายพิธา ยังกล่าวว่า คราวที่แล้ว สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ 1 ได้ สส.เขตนครปฐมมา 2 คน แต่อีก 4 เขตยังทำไม่สำเร็จ คราวที่แล้วเขต 2 แพ้ไปแค่ 1,700 คะแนน แต่คะแนนบัญชีรายชื่อเขตนี้พรรคก้าวไกลชนะ 27,000 คะแนน เป็นคะแนนความต่างระหว่างบัญชีรายชื่อกับคะแนนเขต ได้ข่าวมาว่าที่นครปฐมมีหลายคนพยายามอยากจะสร้างภาพอยากพูดคุยและปูพรมไว้ก่อน พบกันครึ่งทางได้หรือใบบัญชีรายชื่อก็ให้ส้มไป ใบเขตขอให้เบอร์อื่น พี่น้องฟังไว้เลยนะคนที่พูดกับพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าคนละครึ่ง ๆ ไม่ใช่ครึ่งใจ เพราะว่าทั้งประเทศไทยมี สส. 500 คน เป็นบัญชีรายชื่อแค่ 100 คน สส.เขต 400 คน อัตราส่วนคือ 1:4 เพราะฉะนั้นขอไปใช้สิทธิ์ให้ได้ 80% เราจะชนะแน่นอน และขอให้ลดช่องว่างระหว่างเขตและบัญชีรายชื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์บินกลับอเมริกาแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกนาน แต่ถ้าชนะ 6 คน 6 เขตจะซื้อตั๋วบินกลับมา
นายพิธา กล่าวต่อว่า 8 กุมภาพันธ์จะกาเพื่อเปลี่ยนต้องให้พรรคประชาชนเต็มร้อยทั้ง 2 ใบ พร้อมแนะนำเบอร์ผู้สมัครแต่ละคน ขณะที่นายพิธาแนะนำตัวเองว่า "เบอร์ว่ารักแถบ แบบว่ารักเธอ " เพราะฉะนั้นถ้ารักประชาธิปไตยจริง รักอนาคตของคนนครปฐมจริง รักอนาคตของลูกหลานจริงอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้ถล่มทลายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ขอ 80% จำเบอร์เขตให้แม่น ขอทั้ง 2 ใบ 6 คน 6 เขต แล้วเราจะไม่ห่างกันไกลแน่นอน
หลังจากนั้นนายพิธาก็ได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับประชาชนที่มาฟังปราศรัย ก่อนจะเดินทางไป สนามโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขึ้นเวทีปราศรัยร่วมกับนายณัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน