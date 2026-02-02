กกต.ยังไม่ถกข้อสังเกตคกก.สอบนโยบายพรรค เร่งสอบเบิกเงินบิ๊กล็อต สั่งแจงเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดชี้ไม่จบง่ายๆ

กกต.ยังไม่พิจารณาข้อสังเกตคกก.สอบนโยบายพรรคการเมือง สั่งสนง.เร่งสอบเบิกเงินบิ๊กล็อต ด้าน "แสวง" สั่งจว.รายงานความผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ทำผู้สมัคร เสียหายจริง เชื่อไม่จบง่ายๆ
วันนี้(2ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ในการประชุมกกต.วันนี้สำนักงานกกต.ได้มีการสรุปรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้าให้ที่ประชุมกกต.ได้รับทราบ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69
ขณะเดียวกันก็ได้มีการรายงานให้กกต.ทราบถึงข้อมูลการเบิกเงินของนิติบุคคลในลักษณะผิดปกติที่อาจเข้าข่ายตัวเองมาทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่สำนักงานฯได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการตรวจมูล และตั้งประเด็น ว่าการเบิกเงินดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงถึงผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอย่างไรโดยกกต.ได้กำชับให้ดำเนินการโดยเร็ว
ทั้งนี้ที่ประชุมฯยังไม่ได้มีการพิจารณา
ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายหาเสียงที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของ 51 พรรค โดยจะนำไปพิจารณาในการประชุมกกต.วันพรุ่งนี้
อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ นายแสวงได้ส่งข้อความในกลุ่มไลน์สำนักงาน กกต.ถึงเจ้าหน้าที่ กกต. ทุกคนโดยระบุว่า วันนี้ดูข่าวช่อง 3 ได้นำความผิดพลาด การปฏิบัติหน้าที่ใน ระหว่างการลงคะแนน และไม่ปิดเอกสาร แนะนำตัวบางเบอร์ที่ หน้าหน่วย ฯลฯได้ กล่าวหา สนง ทำให้เกิด ความเสียหาย และ การกระทำของ สนง ก็ ทำให้เขาได้รับความ เสียหายอยากมาก เรื่อง นี้คงไม่จบลงง่ายๆ ใน การนี้ให้จังหวัดที่ เกี่ยวข้องที่ทราบว่าเป็น จังหวัดตนเอง ทำ รายงานชี้แจงข้อเท็จ จริงโดยเร็ว และให้ สำนักประชาสัมพันธ์ ถอดเทปว่ามี กรณีใด บ้าง เพื่อส่งให้ ดบล ติดตามทุกประเด็นเพื่อรายงานให้ กกต ทราบต่อไป