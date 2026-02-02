“พิธา” ปลุกชาวนครปฐมเลือกส้ม 2 ใบกันแห้ว ให้ตนเป็นคนสุดท้ายที่ชนะเลือกตั้งแล้วต้องไปอยู่บอสตัน

อดีต หน.พรรคส้ม ปลุกกระแสเลือกส้ม 2 ใบ ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ทะลุ 80% หวังพลังบริสุทธิ์ทลายกำแพงบ้านใหญ่-IO-ซื้อเสียง ฟาดพรรคดีลเก้าอี้ รมต.ก่อนเลือกตั้งคือการดูถูก ปชช. วอนเลือกส้มทั้งเขต-บัญชีรายชื่อ กันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อันดับ 1 ไม่ได้ตั้งรัฐบาล ลั่นให้ผมเป็นคนสุดท้ายที่ชนะแล้วยังต้องไปอยู่บอสตัน
วันนี้ (2 ก.พ. 2569) ที่จังหวัดนครปฐม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายกรุณพล เทียนสุวรรณ ลงพื้นที่ช่วย ผู้สมัคร สส.นครปฐม ทั้ง 6 เขตของพรรคประชาชน หาเสียง
โดยนายพิธา ให้สัมภาษณ์ว่า อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์กันเยอะ ๆ ลดช่องว่างระหว่างคะแนนบัญชีรายชื่อกับ สส. เขต เพราะตอนที่เป็นพรรคก้าวไกล ตัวเลขบัญชีรายชื่อสูงและเก็บเกือบทุกเขต แต่พอเป็นคะแนนแบบแบ่งเขตหายไปเยอะเป็นหลักหมื่น จึงอยากมาสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชน ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกาแค่ใบเดียวไม่พอคงต้องเป็นส้ม 2 ใบทั้งนครปฐม
นายพิธา กล่าวต่อว่า อย่างนครปฐมเขต 2 ก็เป็นเขตยุทธศาสตร์ ซึ่งน่าลุ้น เมื่อดูจากสถิติแล้วแพ้ไปแค่ 1,700 คะแนน แต่บัญชีรายชื่อชนะไป 20,000 กว่าคะแนน จึงต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในช่วงโค้งสุดท้าย การเมืองที่มีการชักจูงให้ประชาชนเลือกส้มใบเดียว ส่วนเขตเป็นอีกใบนึง อาจมีการตอบแทนกันแบบนี้ก็คงต้องคอยระวังและคอยดู
เมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายในการหาเสียงของพรรคการเมืองคู่แข่ง พยายามโจมตีพรรคประชาชนมากกว่าชูนโยบาย ทางพรรคจะรับมืออย่างไร เพื่อไม่ให้คู่แข่งได้เปรียบ นายพิธา กล่าวว่า ต้องตั้งสติและมีสมาธิกับสิ่งที่เราพยายามจะทำ และต้องเข้าใจว่าไม่มีใครโจมตีคนที่กำลังจะแพ้ เรามาถูกทางแล้วแล้ว ไปในทิศทางที่ดี ถึงได้มีการโจมตีเกิดขึ้นเยอะ การเมืองในอดีตสมัยตนก็เป็นแบบนี้ เราได้คะแนนดีเรากำลังจะชนะแน่นอนว่าการโจมตีก็ต้องมา ซึ่งต้องมีวิธีรับมือ กลับมาที่จุดแข็งของเรา และดำเนินการต่อไป
นายพิธา กล่าวต่อว่า ด้านการโจมตี ด้านการมาใช้สิทธิ์รวมถึงด้านการบริหาร io ก็ดี สิ่งที่สามารถทำได้คือทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเยอะๆจึงอยากเชิญชวน กกต.และประชาชนมาตั้งเป้าเพราะปี 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 76% ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 80% ทุกปัญหาหายหมด ซึ่งตนกำลังจะขึ้นรถแห่จังหวัดนครปฐมและไปปราศรัยที่จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่กำลังแบ่งครึ่งใจ มันไม่ใช่ครึ่ง ๆ เพราะถ้าให้แค่บัญชีรายชื่ออยู่แค่ 100 แต่ 400 คือให้เขตเขาไป ก็จะทำให้ไม่สามารถสร้างรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องทั้งคู่
"ถ้าประชาชนออกมาเยอะเหมือนการแชร์เพจจาก iLaw นับล้านครั้ง ที่ประชาชนโกรธและออกมาแสดงพลัง มาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายไม่ว่าจะโดนโจมตีอย่างไรไม่ว่าจะโดนแทคติคอย่างไร ซื้อเสียงเท่าไหร่ ตัวส่วนมันมากกว่าเศษ มันสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่ที่ประชาชนเท่านั้นขอให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะ ๆ กว่า 80% " นายพิธากล่าว
เมื่อถามว่าในการหาเสียงพื้นที่นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีอาจเจอบ้านใหญ่และเป็นการวัดพลังกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะนายกรัฐมนตรีก็ไปปราศรัยที่จ.สุพรรณบุรีวันนี้เช่นเดียวกัน นายพิธา กล่าวว่า คงเป็นเรื่องบังเอิญทางการเมือง แต่คิดว่าหลายพื้นที่มีความตื่นรู้ทั้งในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ประชาชนเป็นเจ้าของอยู่แล้วแล้ว
"ขอโหมโรงไว้ก่อนว่าผมจะปราศรัยศักราชใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ศักราชใหม่ของสุพรรณบุรีผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะเปิด Era (ยุค) ใหม่ของจังหวัดนี้หลังจากที่เป็นสีชมพูมาตั้งแต่ปี 2531 อาจมีเป็นสีแดงอยู่ครั้ง 2 ครั้ง ตอนปี 54 หากดูสถิติมามันก็ 30 กว่าปีแล้ว ผมก็คิดว่ามันน่าจะถึงศักราชใหม่ของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีสักที คืนนี้จะเป็นคนที่แนะนำหัวหน้าเท้ง เอาปัญหาเดิมๆของคนสุพรรณบุรีและเอาเทคโนโลยีของหัวหน้าเท้งมาใส่และแสดงให้เห็นว่าถ้าคนสุพรรณบุรีเปลี่ยนใจออกมา หน้าตาของสุพรรณบุรีหรือวิสัยทัศน์ของชาวสุพรรณบุรี 8 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร " นายพิธากล่าว
นายพิธา ระบุว่า คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพที่แตกต่างไม่ใช่แค่เห็นว่าเวทีไหนคนมาเยอะกว่ากัน คิดว่าคนสุพรรณบุรีไม่น่าจะตื้นเขินขนาดนั้นอยากให้ฟังเนื้อหาว่าใครเป็นแคนดิเดตนายกและทำได้ขนาดนี้ ซึ่งตนคิดว่ามีแค่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนคนเดียว
เมื่อถามว่าสนามเลือกตั้งสุพรรณบุรีด้วยนโยบายและตัวแคนดิเดตนายก จะปักธงส้มล้มมังกรสุพรรณได้หรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับประชาชน " ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเท้ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธร ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่างเดียว " 80% เท่านั้น ตั้งเป้าไปด้วยกันทั้งประเทศถ้าจำความรู้สึกแบบเมื่อวานได้ และมาใช้สิทธิ์เหมือนตอนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ถ้าร่วมกันคนไทย 100 คนมาใช้สิทธิ์ 80 เมื่อไหร่ ทุกปัญหาความกังวลจะหายไปได้ทันทีจะกลายเป็นประชาชนล้อมไว้หมดแล้ว
รวมถึงการเฝ้าหีบ และดูบัตรเสีย ก็ต้องการประชาชน และอยากขอฝากสื่อมวลชนช่วยให้อธิบายเฟคนิวส์ ชวนคนมาเลือกตั้งให้ได้ 80% และช่วยกันเฝ้าหีบหากประชาชนช่วยกันได้อะไรก็เกิดขึ้นได้
ส่วนตอนนี้ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง แต่มีกระแสข่าวว่าบางพรรคการเมืองดีลจัดตั้งรัฐบาลและเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วนั้น นายพิธา กล่าวว่า เขาดูถูกประชาชนมาก เราต้องรอผลการเลือกตั้งและเจตจำนงของประชาชนพรรคการเมืองที่ดีก็ต้องทำตามเจตจำนงของประชาชน ว่าครรลองคลองธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไร
" ให้ผลการเลือกตั้งกับการตั้งรัฐบาลสอดคล้องกัน ไม่ใช่ผลเลือกตั้งมาแบบนี้ แล้วจะตั้งรัฐบาลแบบนี้และทำให้คนที่ประชาชนเลือกมากที่สุดต้องไปอยู่บอสตันแบบนี้ ปีนี้ไม่เอาแบบนี้แล้วครับ ให้ผมเป็นคนสุดท้าย" นายพิธากล่าว