“อรรถวิชช์” ซัดเลือกตั้งล่วงหน้าสะเพร่าไม่เป็นธรรม ย้ำ “พีระพันธุ์” ปล่อยข้อมูลเด็ดปราศรัยใหญ่พรุ่งนี้

แกนนำรทสช. ฉะ เลือกตั้งล่วงหน้าสะเพร่ามีคนลงทะเบียนสำเร็จแต่ใช้สิทธิไม่ได้ ทำเลือกตั้งไม่เป็นธรรม ย้ำ “พีระพันธุ์” เตรียมปล่อยข้อมูลเด็ดปราศรัยใหญ่ “กา 6 ไม่โกหก พลิกโฉมประเทศ” เย็นวันอังคารที่ 3 ก.พ. ลานหน้า MBK
วันนี้ (2ก.พ.) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับหลากหลายปัญหาหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา นอกจากปัญหาชื่อผู้สมัครหายหลายพรรคแล้ว มีประชาชนร้องเรียนมาว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำเร็จแล้ว แต่พอไปใช้สิทธิ์จริงกลับไม่มีชื่อ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ จึงอยากให้ กกต. ทำงานให้ รอบคอบ กว่านี้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรม กระทบสิทธิ์ประชาชน
นายอรรถวิชช์ เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 3 ก.พ. นี้ ที่ลานหน้า MBK ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พรรครวมไทยสร้างชาติ จัดเวทีปราศรัยใหญ่ ภายใต้แคมเปญ “เบอร์ 6 ไม่โกหก พลิกโฉมประเทศ” โดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค เตรียมจะนำ "ชุดข้อมูลสำคัญ" ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ในการต่อสู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง พร้อมเปิดโปงพฤติกรรมของ “กลุ่มทุนผูกขาด” ให้ประชาชนได้รับรู้ความจริง เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนเข้าคูหา ว่าทำไมต้องเลือก “รวมไทยสร้างชาติ” เข้าไปทำหน้าที่