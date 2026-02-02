กงสุลโชว์ระบบติดตามบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกลับไทย มั่นใจครบตามกำหนดคะแนนไม่ตกหล่น

กรมการกงสุล โชว์ระบบติดตามบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกลับประเทศ มั่นใจบัตรส่งกลับไทยครบตามกำหนด คะแนนไม่ตกหล่น เผยส่งบัตรกลับแล้ว 61 เมือง คืนนี้ส่งกลับอีก 15 เมือง
วันนี้ (2ก.พ.) นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล นำชมระบบติดตามขั้นตอนการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ( oversea voting monitoring system ) หรือ OVMS ณ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ดังกล่าวเริ่มทำงานตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งและออกเสียงประชามติรวมถึงเอกสาร จาก กกต. รวมถึงการขนส่งบัตรกลับประเทศเพื่อนำมาคัดแยกก่อนส่งไป 400 เขต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วในต่างประเทศ สามารถขนส่งกลับประเทศได้ทั้งหมดและรับการคัดแยกส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศทันเวลานับคะแนนหลังปิดลงคะแนนในวันที่ 8 ก.พ.
นายวราโรจน์ เองสมบุญ หัวหน้าศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้รายงานว่าระบบ OVMS จะได้เริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ประกาศยุบสภา การประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเลือกตั้งและประชามตินอกราชอาณาจักร จนถึงการรับบัตรออกเสียง การส่งกลับบัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนนออกเสียงประชามติ ความคืบหน้าขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานผู้แทนการค้า ที่จัดการเลือกตั้ง ได้ทยอยส่งบัตรเลือกตั้งกลับประมาณ 80% รวมถึงกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ประเทศที่เกิดภาวะสงครามและประเทศที่ยังมีการปิดน่านฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตจะเป็นผู้นำถุงเมล์ทางการทูตกลับ โดยวันนี้บัตรเลือกตั้งจะถูกส่งกลับมา 15 เมือง และมี 61 เมือง ได้ดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับเสร็จสิ้นแล้ว เหลือ 34 เมืองอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะทยอยส่งครบทุกที่ได้ตามกำหนด
สำหรับศูนย์ฯนี้ ตั้งขึ้นมาเดือนตุลาคม 2541 ตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาแล้ว 7 ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 นับเป็นครั้งแรกที่จัดพร้อมกับการออกเสียงประชามติ ซึ่งได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ กกต. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและทันตามกรอบที่กำหนด
นายมังกร กล่าวว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งและประชามติเป็นและส่งบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่การจัดเลือกตั้งแบบคูหานั้น สถานเอกอัครราชทูน สถานกงสุลในแต่ละเมืองได้ทยอยส่งกลับบัตรครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงการออกเสียงไปรษณีย์ที่อยู่ระหว่างส่งกลับมายังสถานทูต ขณะที่ปัญหาการจัดส่งบัตรล่าช้าในฝรั่งเศสนั้น กรมการกงสุลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว โดยบัตรเลือกตั้งทยอยส่งกลับมาแล้ว 70% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการคัดแยก โดยในวันที่ 4 ก.พ. นี้เจ้าหน้าที่กรมการกงสุลจะเป็นผู้นำบัตรเลือกตั้งกลับ มั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งที่เหลือจะถูกส่งกลับมาทันกากรนับคะแนน สำหรับปัญหาสภาพอากาศประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ที่มีหิมะตกหนัก ไม่ได้ได้รับผลกระทบต่อการจัดส่งบัตรกลับประเทศ โดยบัตรเลือกตั้งจากเมืองออสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา จะเป็นถึงเมล์สุดท้ายที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยอย่างสุดเช้าวันที่ 6 ก.พ. นี้
นายมังกร ยังกล่าวการนับคะแนนการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรว่าสถานทูต สถานกงสุลและสำนักงานผู้แทนการค้าในต่างประเทศ จะเริ่มนับคะแนนทันทีที่การนับคะแนนในประเทศไทยเสร็จสิ้น หรือเริ่มนับในวันที่ 9 ก.พ. โดยเป็นไปตามระเบียบ กกต. ที่ให้นับภายใน 48 ชั่วโมง และเป็นไปเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ซึ่งเมือนับคะแนนเสร็จ จะส่งคะแนนกลับมายังกรมการกงสุลผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งตามเอกสารของ กกต.