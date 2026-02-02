“เจนวิทย์” ลั่น! พูดจริงทำจริง ชู “คืนที่ดินให้ประชาชน” อ้อนชาวพิษณุโลกเขต 3 กาเบอร์ 4

“เจนวิทย์” ลงพื้นที่วังทอง พิษณุโลก ชูประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ดันนโยบายคืนที่ดินให้ประชาชน ปลดคดี–นิรโทษกรรมผู้ได้รับผลกระทบป่าทับที่ ลั่นพูดจริงทำจริง ไม่โกหกใคร
วันนี้2 ก.พ. 69) นายเจนวิทย์ จันทรา ผู้สมัครสส. จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปิดเวทีปราศรัยย่อยตามชุมชนต่างๆ เพื่อพบปะประชาชนและชี้แจงนโยบายท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการทำนา ปลูกยางพารา ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ต่างให้ความสนใจเข้ารับฟังอย่างคึกคัก
นายเจนวิทย์ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายดูแลเกษตรกร โดยเฉพาะนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% การพักหนี้เกษตรกร และการผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้ได้ราคาที่เป็นธรรม อาทิ ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ข้าวขาว 10,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 10,000 บาทต่อตัน ยางพารา 70 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพด 7.25 บาทต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมทั้งการช่วยเหลือด้านปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ผ่านคูปองดิจิทัล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ คือ ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและคดีความที่ประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรม ทั้งที่มีการทำกินบนที่ดินมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีและสูญเสียอิสรภาพ โดยพรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นความไม่ยุติธรรม จึงได้ผลักดันนโยบาย “คืนที่ดินให้ประชาชน” เพื่อปลดคดีและนิรโทษกรรมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าทับพื้นที่ทำกินในภายหลัง พร้อมจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนทั่วประเทศรวมกว่า 33 ล้านไร่ เพื่อสร้างอาชีพและความมั่นคงให้ภาคเกษตรกรรม
นายเจนวิทย์ กล่าวย้ำว่า พรรคเพื่อไทยเข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และขอโอกาสจากชาวพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง เลือกตนเอง เบอร์ 4 เข้าสภาผู้แทนราษฎร และเลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เพื่อให้ได้เข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
“ผมเป็นคนไม่ชอบโกหกใคร พูดอะไรตรงไปตรงมา ขอให้เชื่อมั่นในตัวผม และเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทย เพื่อไทยทำได้” นายเจนวิทย์กล่าว