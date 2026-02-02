“อนุทิน” มั่นใจภท.ที่หนึ่ง กวาด 200 เขต บวก 10-15 ปาร์ตี้ลิสต์ กั๊กจับมือกธ.หรือปชป. ย้ำไม่เอาเทา-ดำ

นายกฯ ออกรายการ "สรยุทธ" มั่นใจ ภท. คว้าชัยที่ 1 ตั้งเป้ากวาด สส.เขต 200 ที่นั่ง บวกปาร์ตี้ลิสต์อีก 10-15 เก้าอี้ กั๊กยังไม่รู้ จับมือ กธ. หรือ ปชป. ขอดูตัวเลขก่อน ไม่เอาเทา-ดำ เผย 8 กพ. บินเข้าคูหาบุรีรัมย์ ค่ำกลับ กทม. ลุ้นผล
วันนี้ (2 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดยนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยช่วงหนึ่งผู้ดำเนินรายการถามว่า ตั้งเป้าการเลือกตั้งรอบนี้จะได้ สส.เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า คาดว่ามาเยอะ
เมื่อถามว่า มาเป็นที่หนึ่ง ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าเป็นเป้าหมาย พ่อตนสอนตั้งแต่เด็กว่า ไปแข่งขันอะไรพยายามให้เป็นที่หนึ่ง อย่าเป็นที่สอง เพราะเป็นที่สองคนจะลืม แต่สมมติว่าตนเป็นที่หนึ่งในการเลือกตั้งไม่ได้ ถ้าเกิดมีการดำเนินการใดๆ ในระบอบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ก็ต้องเป็นที่หนึ่งในขั้วนั้นๆให้ได้
ถามย้ำว่า เชื่อมั่นใช่หรือไม่ จะเป็นที่หนึ่ง นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องเชื่อมั่น ส่วนขั้วของนายอนุทิน มีใครบ้างนั้น มีทุกขั้ว เมื่อถามว่ารวมถึงพรรคประชาชน ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แม้กระทั่งพรรคประชาชน ไม่ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม หัวหน้าพรรคประชาชนบอก ไม่ยกมือให้นายอนุทินเป็นนายกฯ แต่ท่านยังไม่เคยพูดว่า ไม่เอาพรรคภูมิใจไทย
ผู้ดำเนินรายการถามว่า หากพรรคประชาชนได้ที่ 1 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะจับมือด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอกลับไปคิดออฟชันนี้ก่อน และตนก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า ภูมิใจไทยจะเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนกระแสข่าวประเมินว่า ภูมิใจไทยได้ สส. 180 เก้าอี้ จริงหรือไม่ นายอนุทินหัวเราะและตอบว่า “ผมประเมินสูง” เมื่อถามย้ำว่ามากกว่า 180 เก้าอี้ อีกหรือ นายอนุทิน กล่าวว่า หากพูดจะมีคนโจมตีหาว่าเราเว่อร์ไป สังคมไทยเป็นสังคมที่หมั่นไส้ง่าย ส่วนจะได้กว่า 200 ที่นั่งเลยหรือ นั่นเป็นเป้าหมาย เป็นสิ่งที่เราเชื่อ ซึ่งเราส่ง 300 กว่าเขต และผู้สมัครเคยเป็นสส. เคยชนะเลือกตั้งมาแล้ว 160 เขต และมีอีกประมาณ 70 เขต เป็นผู้ที่เกือบจะได้ ขาดคะแนน 400 – 1,000 คะแนน
ผู้ดำเนินรายการถามว่า คิดว่าภูมิใจไทยจะได้ สส.บัญชีรายชื่อ กี่คน นายอนุทิน กล่าวว่า คาดหวังในระดับ10-15 ที่นั่ง ตนตีต่ำ และเที่ยวนี้เราปรับกระบวนทัพ และอาศัยว่าเราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลมีผลงานในระยะเวลาสั้น พรรคภูมิใจไทย ก็มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่ากัน และอยู่ในช่วงวัยที่เจนเดียวกัน ซึ่งคิดว่าจะสร้างความมั่นใจให้คนทุกช่วงวัยได้
ส่วนจะมีอะไรจะสื่อสารถึงพรรคประชาชนโดยตรงหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไร ไม่มีความเคียดแค้นส่วนตัว และไม่เคยปิดทางใคร ตนไม่เอาอย่างเดียวคือ คนผิดกฎหมาย คนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ดี คนไม่ประกอบอาชีพสุจริต แต่ต้องมีกฎหมายมายืนยัน
ทั้งนี้ ในวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ตนจะไปเลือกตั้งที่จ.บุรีรัมย์ และจะตระเวนดูสถานการณ์ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ เพราะเป็นพื้นที่คาดหวังไว้สูง แล้วอาจจะเลยไปจ.ศรีสะเกษ และกลับกรุงเทพฯ ตอนค่ำ
เมื่อถามว่า วันนั้นจะตั้งรัฐบาลเลยหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า เวลา 20.00 น. น่าจะทราบผลแล้ว ว่าเป็นอย่างไร ส่วนพรรคกล้าธรรม กับพรรคประชาธิปัตย์ สนใจพรรคไหนกว่ากันนั้น นายอนุทิน กล่าวว่าต้องรอผล เมื่อถามย้ำว่า สองพรรคนี้ร่วมรัฐบาลกันไม่ได้ จะเลือกพรรคไหน นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าตนเป็นหัวหน้ารัฐบาล ตนเป็นคนกำหนด แต่ยังไม่ขอบอกว่าใครทั้งสิ้น เพราะยังไม่รู้ตัวเลข ขอดูตัวเลขก่อน ไม่ต้องห่วง เรื่องพวกนี้ในทางปฏิบัติถึงเวลาจริงๆจะมีทางออก แต่ตนบอกแล้วไม่มีเอาเทา ไม่มีเอาดำ ไม่มีเอาพวกผิดกฎหมาย คนที่สังคมส่วนใหญ่ไม่เอา ตนก็ไม่เอา
เมื่อถามย้ำว่า แต่ต้องมีกฎหมายที่ตัดสินแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องตัดสินแล้ว แต่ต้องมีอีกหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่ปัญหาของตนเลย คนที่สังคมส่วนใหญ่ไม่เอา ก็คือไม่เอา ตนไม่เคยฝืนประชาชนอยู่แล้ว