ชป.เดินหน้าโครงการ “หยุด เก็บ บ่อย” ลุยกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม–เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ

กรมชลฯ ระดมกำลังคน–เครื่องจักร ลุยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำทั่วประเทศขับเคลื่อนมาตรการ “หยุด เก็บ บ่อย” ลดการอุดตัน เพิ่มพื้นที่รับน้ำ–ประสิทธิภาพส่งน้ำย้ำหากพบวัชพืชกีดขวางทางน้ำ แจ้งด่วน 1460
กรมชลประทาน เดินหน้าปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “หยุด เก็บ บ่อย” โดยระดมบุคลากร เครื่องจักร และเครื่องมือ ลงพื้นที่จัดเก็บผักตบชวา ควบคู่กับการฉีดพ่นสาร สวพ.62 และบูรณาการความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ เข้าตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณคันคลองส่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเสริมประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
การดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมหลายพื้นที่สำคัญ อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนครปฐมและนนทบุรี, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดอ่างทอง รวมถึงพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 10, สำนักงานชลประทานที่ 17 และโครงการชลประทานปราจีนบุรี ตลอดจนจังหวัดนราธิวาส
กรมชลประทาน ระบุว่า ปัจจุบันยังมีผักตบชวาจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางตามกระแสน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงได้เร่งจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้แนวทาง “หยุด เก็บ บ่อย” ได้แก่“หยุด” การแพร่กระจายของผักตบชวา ด้วยการใช้ทุ่นหรืออาคารชลประทานสกัดกั้น “เก็บ” การจัดเก็บครั้งใหญ่ เมื่อวัชพืชสะสมหนาแน่น โดยใช้เครื่องจักรและแบ็คโฮลงโป๊ะ และ “บ่อย” การจัดเก็บย่อยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเรือนวัตกรรมขนาดเล็กที่กรมชลประทานประดิษฐ์ขึ้น
ทั้งนี้ กรมชลประทานขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นผักตบชวาหรือวัชพืชกีดขวางทางน้ำ สามารถแจ้งไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน เพื่อร่วมกันดูแลแหล่งน้ำและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน