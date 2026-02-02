“สีหศักดิ์” ยันติดตามกัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธ-กำลังพลตลอด ลั่นถ้าตั้งใจยิงยุยง-รุกล้ำพื้นที่พร้อมปกป้องอธิปไตย

“สีหศักดิ์” ลั่น ถ้ากัมพูชาตั้งใจยิงยุยง-รุกล้ำพื้นที่ พร้อมปกป้องอธิปไตย ยันติดตามความเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายอาวุธ-กำลังพลเขมรตลอด เผยเตือนไปแล้วให้ระวังคำพูดที่เสี่ยงแทรกแซง
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 2 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังกัมพูชายิง M79 เข้ามายังฝั่งประเทศไทยเมื่อค่ำวันที่ 30 ม.ค. ว่า ขณะนี้ยังมีช่องทางของการพูดคุย ประเด็นสำคัญคือ จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งมีการพูดคุยกันในระดับพื้นที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน หรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล ที่ผ่านมาเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นก็สามารถพูดคุยกันและตรวจสอบว่ามีความเป็นมาอย่างไร กลไกที่เรามีอยู่ก็เดินหน้าไปด้วยดี แต่ทั้งนี้ มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำให้มีการหยุดยิง โดยต้องยั่งยืนจริงๆ ไม่มีการกระทบกระทั่งหรือยั่วยุ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ หรือยั่วยุในเรื่องของถ้อยแถลงต่างๆ ต้องค่อยๆ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เมื่อเดินหน้าอย่างนี้จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้สามารถให้ความมั่นใจกับประชาชานได้หรือไม่ว่า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ก.พ.ซึ่งมีการเลือกตั้ง จะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้การเลือกตั้งในประเทศไทยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็ต้องพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ต้องให้การหยุดยิงยั่งยืนจริงๆ จะได้เดินหน้าในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ
เมื่อถามว่า จนถึงขณะนี้ยังคงมีการยิงปืนบ้าง มีเสียงระเบิดบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า แต่ก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร ตราบใดที่มันยังไม่ใช่การยุยง หรือเป็นการรุกล้ำด้วยเจตนา ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถพูดคุยกันได้ อธิบายกันได้ ซึ่งทุกเหตุการณ์ต้องมีการชี้แจง เมื่อถามอีกว่า ถ้ายังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า การสู้รบในครั้งที่ 3 มันจะไม่เกิดขึ้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การหยุดยิงมีความยั่งยืน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เราไม่ประสงค์ แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราคือ การปกป้องอธิปไตยของเราอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงได้รับรายงานแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝั่งกัมพูชามีการเสริมอาวุธ เสริมกำลังทหาร ขุดคูเลต นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราติดตามอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้าง ถ้ามันเป็นการรุกล้ำอธิปไตยเรา หรือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่จงใจเราก็ต้องมีการปฏิบัติการของเรา
เมื่อถามว่า มีการพูดคุยระหว่างกัน แต่ทำไมยังมีกรณีผู้ใหญ่ของกัมพูชาออกมาแถลงโจมตีประเทศไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนก็บอกทางฝ่ายกัมพูชาระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ก็พูดกันชัดเจนว่าคำพูดอะไรต่างๆ ต้องระมัดระวัง อย่ามีคำพูดอะไรที่อาจจะเข้ามาแทรกแซง เพราะฝ่ายไทยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีคำพูดเหล่านี้ในถ้อยแถลง