“สีหศักดิ์” อาสาเป็นตัวกลางเจรจาอาเซียนฟื้นสัมพันธ์เมียนมา สางปมความไม่สงบ ปราบสเเกมเมอร์

รมว.บัวแก้ว บอกพร้อมเป็นตัวกลางเจรจาอาเซียนฟื้นฟูความสัมพันธ์เมียนมา เดินหน้าคุย รบ.ทหาร-กลุ่มชาติพันธ์ุ สางปมความไม่สงบ ปราบสเเกมเมอร์
วันที่ (2 ก.พ.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา ว่า เราได้มีการประเมินหลังจากที่มีการเลือกตั้งในเมียนมา ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งคาดหวังว่าเมียนมาเดินหน้ากระบวนการสันติภาพปรองดองกันในประเทศ
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมา จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องมีบทบาทที่แข็งขัน ทั้งผลประโยชน์ของเราตามแนวชายแดน และต้องการเห็นสันติภาพ เพราะฉะนั้นในการประชุมได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารและฝ่ายต่างๆ ในเมียนมาที่ยกระดับขึ้นมาแบบค่อยเป็นค่อยไป อยากพูดคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาว่า หากมีความคืบหน้าก็จะไปพูดคุยกับอาเซียน เพื่อค่อยๆฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมา
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของชายแดนมีทั้งมิติความมั่นคง การสู้รบ และการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และมลพิษที่มีผลกระทบต่อในแม่น้ำต่างๆ รวมถึงการค้าชายแดนที่ถูกระงับไป เราก็ได้มีการหารือกันในที่ประชุมว่า จะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลทหาร และกลุ่มชาติพันธ์ุ บริเวณชายแดนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความสงบตามแนวชายแดนและการปราบปรามสแกมเมอร์ รวมถึงได้หารือถึงยุทธศาสตร์และเจ้าภาพในการขับเคลื่อน