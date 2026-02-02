"แสวง" ขอบคุณ กปน.ทำหน้าที่เลือกตั้งล่วงหน้าดีที่สุดแล้ว แม้ถูกตำหนิเกี้ยวกราดใส่ ขออย่าเสียกำลังใจ แจงนาฬิกาหรูราคาแค่หลักร้อย

เลขาฯ กกต.ขอบคุณกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในการเลือกตั้งล่วงหน้า แม้ผิดพลาดถูกตำหนิ เกี้ยวกราดใส่ อย่าเสียกำลังใจ ในการทำงานเพื่อชาติ วอนอย่ากล่าวหาลอยๆ ไม่เป็นธรรมคนทำงาน พร้อมแจงที่มานาฬิกาหรู สายหนังของจริงแต่ราคาหลักร้อย
วันนี้(2ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการฯ กกต. โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่1ก.พ.ว่า ขอขอบคุณ เมื่อวานหลังปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง สส. ต้องไปแถลงข่าว มีสิ่งที่ต้องพูดแต่ไม่ได้พูด อาจแต่มัวกังวลกับจะต้องขอโทษในสิ่งที่ผิดหลงระหว่างการลงคะแนน ลงจากเวทีจึงคิดได้ว่าเราพลาดสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำบนเวที คือ "คำขอบคุณ" สำหรับบุคลดังต่อไปนี้ 1.กปน.และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น "ประชาชนกึ่งอาสา" ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ท่านทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว แม้จะมีบางส่วนไม่เข้าใจ หรือสำคัญผิด หรือ ไม่รู้ในบางเรื่อง ได้ตำหนิ เกรี้ยวกราด ตั้งข้อสังเกต เพราะมาทำหน้าที่สำคัญนี้กับ สนง กกต ในส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของ สนง เอง ขออย่าให้ท่านเสียกำลังใจ หันหลังให้กับงานสำคัญของชาติ 2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ทำให้การการเลือกตั้งล่วงหน้า สส. มีบรรยากาศที่คึกคัก ส่งผลต่อการกระตุ้นให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 8 ก.พ. มากขึ้น แม้จะมีความไม่สะดวกอยู่บ้าง 3.ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้สังเกตการณ์ ที่ได้ร่วมติดตาม ตรวจสอบ การลงคะแนน การปฏิบัติหน้าทีของพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม
ส่วนข้อกล่าวหาในระหว่างการลงคะแนน และหลังการลงคะแนนมีข้อกล่าวหาตามมาพอสมควร เรารับฟังเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้ดีขึ้น แต่บางข้อกล่าวหาเป็นการพูดลอยๆ ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่ได้ระบุอะไรมาเลย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้
"อยากขอว่าถ้ากล่าวหาว่าทำอะไรผิด อย่างน้อยบอกหน่วยเลือกตั้งใว้ก็จะพอตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ หรือบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยใว้ก็จะดีมาก เพราะบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยจะว่ามีเหตการณ์อะไรเกิดขึ้น ใคร ทำอะไร ทำที่ใหนอย่างไร ไม่อยากให้มีการกล่าวหากันลอย ไม่เป็นธรรมกับ กปน ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสได้พูด ได้ชี้แจง เพราะไม่ทราบว่ามันเกิดที่หน่วยใหน ข้อมูลเบื้องต้นจึงจำเป็นขอเถอะ"
สำหรับการอำนวยสะดวก การอำนวยความสะดวกในแต่ละเรื่องมีอยู่หลายช่องทาง เช่น กรณีไม่ติดป้ายผู้สมัครอยู่บอร์ดประกาศหน้าหน่วย นอกจากจะติดหน้าหน่วยแล้ว สนง ยังมีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจดูอีกหลายช่องทางดังนี้ 1. เอกสารแนะนำตัวถึงเจ้าบ้าน ทุกครัวเรือนจำนวน 19 ล้านกว่าครัวเรือน 2. แอพ smart vote 3. เว็บไซด์แต่ละ สนง กกต จังหวัด เว็บไซด์ สนง กกต
นายแสวง ยังระบุด้วยว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องที่ใครก็อยากจะเห็น โดยเฉพาะงานสำคัญของชาติ แต่เราจะหาความสมบูรณ์แบบได้จากที่ใหน เก่งแค่ใหน วัยวุฒิดีอย่างไร ก็ผิดพลาดได้ แต่การเอาคนมาทำงานร่วมกันที่เป็นประชาชน อีกฝั่งมี 1 ล้านร่วม 2 ล้าน อีกฝั่งมี 53 ล้านคน ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดในจุดที่ต่ำสุดที่สังคมรับได้และจะพยายามให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุด
นอกจากนี้ในตอนท้ายนายแสวงยังได้ตอบข้อสงสัยของโซเชียลที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือที่สวมใส่ ว่า ปล. สายนาฬิกา omega swach เป็นสายหนัง Gucci จริง ซื้อมาจาก maket place ของ face book โดยเอากระเป๋าที่ชำรุดไม่ใช้แล้วมาทำเป็นสายนาฬิกา ราคาหลัก 100 เท่านั้น