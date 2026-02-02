xs
“ศุภจี” ลุยเมืองนนท์ ชู ดร.ปริ๊นซ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต3 เบอร์8 ตรงไปตรงมา พัฒนาได้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ / ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย พร้อมทีมงาน ลงพื่นที่ตลาดกลางบางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ ช่วยผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขต ขอคะแนนเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในระหว่างที่เดินพบปะพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนกำลังเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาด ต่างก็ให้ความสนใจและเข้ามาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันนางศุภจี ได้แนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขต และได้ประชาสัมพันธ์นโยบายหลักของพรรค โดยนางศุภจี กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจที่จะมาช่วยพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ให้ตัดสินใจ เลือกคนที่มีความตั้งไจเข้ามาแก้ไขปัญหา จึงขอฝาก ดร.ปริ๊นซ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต3 เบอร์8 ดีกรีอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้เข้ามาช่วยรับฟังปัญหา และต่อยอดปัญหาในชุมชน ผลักดันให้ขึ้นมาถึงนโยบายนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ผศ.ดร.สิริกัญญ์ อินทรประเสริฐ หรือ ดร.ปริ๊นซ์ ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี เขต3 เบอร์8 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงตัวเล็กหัวใจแกร่งคนนี้จะขอนำทุกความรู้ ทุกความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาพัฒนา มาเปลี่ยนอำเภอบางกรวย ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น วันนี้นำหัวใจมาให้ชาวอำเภอบางกรวยเต็ม100% ขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ นำไปสู่มิติใหม่การพัฒนาใหม่ พูดแล้วทำทันที ทุกปัญหาเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลในทุกประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป ขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้ตนได้นำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาอำเภอบางกรวย ดูแลพัฒนาเศรษฐกิจให้เวทีไทยสู่เวทีโลก ให้ค่าไฟลดลง 3 บาท ส่วนด้านการศึกษา เรียนออนไลน์ฟรีและเรียนได้ทุกที่ รวมไปถึงนโยบายอื่นๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นโดยมีสโลแกนในการทำงานคือ คือ ตรงไปตรงมา พัฒนาได้จริง ซึ่งเขต3 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 ตำบลได้แก่ ตำบลบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขุนกอง ตำบลบางขนุน ตำบลบางคูเวียง ตำบลบางไผ่ ตำบลปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ และตำบลศาลากลาง














