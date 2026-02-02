“ยศชนัน” บุกสกลนคร ขอให้เลือกเพื่อไทยยกจังหวัด พร้อมอยู่ 8 ปียกเครื่องประเทศไทย "เต้น" โว พท.ไม่เคยเกาะล้อรถถัง

“ยศชนัน” บุกสกลนครอ้อนขอผู้สมัครยกจังหวัด พร้อมอยู่ 8 ปียกเครื่องประเทศไทย ขณะที่ “ณัฐวุฒิ” ให้ชื่อคลิปเสียงหลุด "ประกาศศักดา" คนพูดต้องใหญ่มาก ถามนายกฯ หนู ก็บอกไม่รู้ โยนถามเจ้าตัวเอง โวเพื่อไทยไม่เคยเกาะล้อรถถังขึ้นมาตั้งรัฐบาล แต่มาจากเสียง ปชช.อาจมีผิดพลาดบ้างต้องขออภัย
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นำทีมออนทัวร์ปราศรัยหาเสียงภาคอีสานตอนบน ไล่ลงไปอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด
โดยวันนี้เริ่มที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ. สกลนคร เป็นเวทีแรก ช่วยนางสาวสกุณา สาระนันท์ ผู้สมัคร สส. เขต 6 หาเสียง
มีประชาชนมารอฟังการปราศรัยจนเต็มพื้นที่ ทันทีที่นายยศชนันและคณะมาถึงได้เดินทักทายประชาชน โดยมีประชาชนคล้องพวงมาลัยยาดมสมุนไพร พวงมาลัยตุ๊กตาหมีที่ทำจากผ้าย้อมครามธรรมชาติ ผ้าพันคอย้อมครามธรรมชาติ พวงมาลัยลูกประคบสมุนไพร
นายยศชนัน กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ตนมาสกลนครและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณจากใจ ถ้าแบบนี้ตนขอฝากตัวเป็นลูกหลานชาวสกลนครได้หรือไม่ ฉะนั้นวันนี้ยศชนันเป็นคนสกลนครไปแล้ว ตนมาที่นี่และมาตอกย้ำเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าวันนี้พวกเราพรรคเพื่อไทย เราสนิทกับผู้สมัคร และผู้สมัครทุกคนส่งมอบนโยบาย ส่งมอบปัญหาของพ่อแม่พี่น้องมาสู่มือตนแล้ว วันนี้ตนจึงต้องมาพูดคุยโดยตรงกับพ่อแม่พี่น้อง เหลือเวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์แล้ว วันที่ 8 ก.พ.คือวันชี้ชะตา ทำไม 1 สิทธิ์ 1 เสียงจึงสำคัญ เพราะ 1 เสียงจะไปเปลี่ยนและเลือกนายกฯ แล้วได้คนที่เข้าใจคนสกลนครจริงๆ ได้ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตได้ จากข้อมูลหนี้ครัวเรือนของชาวสกลนครต่อหนึ่งครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีหนี้ร่วม 2 แสนบาท และนี่เป็นสิ่งที่เราพูดตลอด เราจะเป็นประเทศรายได้สูง แต่หากเราไม่ดูแลคนที่เดือดร้อน ก็จะไม่ใช่ผู้นำที่ดี ฉะนั้นสิ่งแรกที่จะทำทันที คือเราจะแก้หนี้ทั้งระบบ
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า วันนี้สกลนครมี 7 เขต ขอ 7 เขตเลย และตนขออยู่ 8 ปีเลย เราใช้คำว่ายกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้ และวันนี้ตนพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 แล้ว แต่ตนทำงานคนเดียวไม่ได้ ดังนั้น ขอผู้สมัครของเราเข้าไปทำงานด้วยได้หรือไม่ ตนขออาสาเป็นนายกรัฐมนตรีของชาวสกลนคร ขอให้เลือกทั้งคนและพรรค
ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยช่วงหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร ว่า ไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะทำการเมืองแบบเกลียดชาติ เกลียดแผ่นดิน และพรรคเพื่อไทยไม่ได้เดินแนวทางที่จะสร้างความแตกแยก เราเดินหาเสียงทุกวันพูดถึงนโยบาย พูดที่จะแก้ปัญหา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายยศชนันไม่เคยกระทบกระทั่ง ไม่เคยขัดแย้ง ไม่เคยมีวิวาทะกับใคร ตั้งรัฐบาลปุ๊ป สามารถทำงานได้ทันที เพราะมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว เดินมาด้วยลำแข้งของตัวเอง พร้อมทันที ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใคร ดังนั้น พรรคไหนที่บอกว่าชังชาติอย่าไปฟัง นั่นเป็นวิถีการเมืองที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อเลือกไปแล้วก็จะกังวลว่าจะทำงานไม่ได้ ตั้งรัฐบาลไม่ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหา ดังนั้น พรรคเพื่อไทยตั้งได้แน่ และนโยบายดีล้วน
นายณัฐวุฒิ กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า วันนี้ตนเองนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพฯ เขาเปิดคลิปเสียงใครก็ไม่รู้ ตนเองไม่กล้าพูดชื่อ เดี๋ยวเขาไปแจ้งความเอา เพราะคดีก็เยอะอยู่แล้ว แต่ฟังดูแล้ว คำพูดคนในคลิปเสียง น่าจะใหญ่โตมาก บอกว่าจะมีการปฏิวัติ หากได้พรรคโน้น มีคนที่ถูกขังคุก อ้างอิงสิ่งที่ไม่ควรอ้าง มิบังควรต่าง ๆ นานาหลายเรื่องหลายราว ไม่รู้คลิปเสียงใคร แต่ถ้าใหญ่โตขนาด นี้ตนเองขอเรียกว่าเป็น “คลิปประกาศศักดา“ เพราะว่าใหญ่มาก ซึ่งคลิปดังกล่าว ไม่รู้ นายกฯ หนู รู้เรื่องหรือไม่ เห็นผู้สื่อข่าวไปถามว่ารู้เรื่องหรือไม่ แต่นายกฯ บอกว่าได้ฟังแล้ว แต่ไม่รู้ต้องไปถามเจ้าตัวว่าจริง หรือไม่จริงอย่างไร นายกฯ หนู ท่าทีเหมือนไม่เชื่อ แต่ไม่รู้ทำไมตนเองโคตรเชื่อ ว่าเสียงจริง แต่เสียงใครตนเองไม่รู้
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า หากฟังเนื้อหา คนที่คิดจะใช้อำนาจแบบนี้ คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องที่จะใช้ความฉ้อฉล ความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจแบบนี้ มันไปด้วยกันไม่ได้ พรรคเพื่อไทย ทำถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง เพราะทำมาเยอะ คนทำงานมามาก ๆ ผิดพลาดบ้างก็ต้องมี อะไรผิดพลาดก็ขออภัย แต่อย่างเดียวแน่ ๆ ที่ชัดเจนว่าเพื่อไทยไม่เคยทำ คือไม่เคยเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เคยเกาะล้อรถถังขึ้นมาตั้งรัฐบาล แต่ตั้งรัฐบาลทุกทีจากคะแนนของพี่น้องประชาชน