ไบเออร์ไทย โชว์ นวัตกรรมอารักขาพืชในงาน “นวัตกรรมข้าวไทย เพื่อโลกที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” แนะนำ “วาเยโก”โซลูชันใหม่ใบ หนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(2 ก.พ.)บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงาน “นวัตกรรมข้าวไทย เพื่อโลกที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดโดย บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ณ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรกว่า 1,500 ราย ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมและสัมผัสประสิทธิภาพของนวัตกรรมอารักขาพืชสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการช่วยลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญ คือการแนะนำ “วาเยโก” (Vayego) นวัตกรรมสารกำจัดแมลงสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจากไบเออร์ มีสารออกฤทธิ์เตตระนิลิโพรล (Tetraniliprole) ซึ่งผ่านการพัฒนาเพื่อช่วยเกษตรกรรับมือปัญหาหนอนศัตรูพืชสำคัญ ได้แก่ หนอนกอ และหนอนม้วนใบ ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพเพื่อช่วยลดความสูญเสียจากการทำลายของแมลงศัตรูพืช ให้ต้นข้าวเติบโตได้เต็มที่ในทุกระยะ ส่งผลดีต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในระยะยาว

วาเยโก (Vayego) มีประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการศัตรูพืช กำจัดหนอนได้ทุกระยะ และมีฤทธิ์คุมไข่หนอน พร้อมกลไกออกฤทธิ์รวดเร็วทำให้หนอนหยุดทำลายภายใน 1 ชั่วโมง และเห็นผลชัดภายใน 3–4 ชั่วโมง อีกทั้งยังคุมได้นานกว่า 20 วันต่อการฉีดพ่นหนึ่งครั้ง เกษตรกรสามารถใช้ในอัตรา 1 ขวดต่อพื้นที่ 7 ไร่ สำหรับคำแนะนำการใช้แนะนำให้ฉีดพ่น ครั้งที่ 1 หลังใส่ปุ๋ยรอบแรก 5–7 วัน (ช่วงข้าวอายุ 25–30 วัน) และ ครั้งที่ 2 หลังใส่ปุ๋ยรอบสอง 5–7 วัน หรือช่วงข้าวเริ่มแต่งตัวรับท้อง (อายุ 50–60 วัน) เพื่อการปกป้องที่ครอบคลุมตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ยังเป็นสูตรที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับโดรนเกษตร ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีความปลอดภัยต่อแมลงที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศนาข้าว เมื่อใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

ภายในงาน ทีมฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ยังได้จัดแปลงทดสอบแสดงประสิทธิภาพของวาเยโกในการป้องกันและกำจัดหนอนกอ–หนอนม้วนใบ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรจากหลายพื้นที่ได้เยี่ยมชมผลลัพธ์จริงในแปลงทดสอบ

ไบเออร์ไทยยังคงยึดมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมอารักขาพืชที่ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไทย สำหรับเกษตรกรที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Facebook: Bayer Crop Science Thailand




