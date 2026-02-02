"พรรคแรงงานสร้างชาติ" ลั่นทำได้จริงเบี้ยผู้สูงอายุ 3 พันบาทต่อเดือน

"มนัส" ลั่น "พรรคแรงงานสร้างชาติ" ทำได้ทำจริงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 14.7 ล้านคน ได้เบี้ยสวัสดิการ 3 พันบาทต่อเดือน จะได้เลิกกังวลลูกหลานจะส่งเงินมาให้หรือไม่ เพราะต้องไปทำงานต่างจังหวัดดิ้นรนหาเงินส่งทางบ้านฝากลูกไว้กับคนแก่เลี้ยง คาดใช้งบ 4.4 แสนล้านต่อปี ไม่ต่างจากจ่ายแบบขั้นบันได 600-900 ใช้งบ 2 แสนล้านต่อปี
นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ เบอร์ 30 เปิดเผยถึงนโยบายดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 14.7 ล้านคน คนที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่ต้องจำกัดว่า 60ปีขึ้นไป ได้รับทันที 3พันบาทต่อเดือน เพราะทุกวันนี้ได้รับแบบขั้นบันไดเหมือนไม่ได้ให้ 600 , 700 หรือ 800บาทต่อเดือน ไม่พอต่อการดำรงชีพ ยิ่งในต่างจังหวัดคนหนุ่มคนสาวไม่ได้อยู่บ้านมีแต่คนแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้กับลูกของตัวเองที่ไปทำงานกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดหรือไปทำธุรกิจต่างๆ แต่นำลูกมาให้เลี้ยงซึ่งคนแก่เหล่านี้ ต้องรอเงินลูกที่ส่งมาให้ทางบ้าน ทั้งยังต้องอาศัยและใช้เงินเบี้ยงผู้สูงอายุมาช่วยในครอบครัว จากการสำรวจพบว่าไม่พอ ถ้าเป็นสวัสดิการคนที่อายุ 60ปีขึ้นไปไม่ต้องจำกัดเป็นขั้นบันได ต้องจ่ายไปเลย 3พันบาทต่อเดือน
ทั้งนี้เกิดคำถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินภาษี เพราะถ้าดีดตัวเลงไม่ต่างกัน 600 - 900 บาทไม่ต่างกันเลยอาจจะเบียดเสียดกันเล็กน้อย ไม่เกิน5หมื่นล้านบาทต่อเดือน โดยผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีอยู่ประมาณ 14.7 ล้านคน คิดเป็นเดือนละ 4 หมื่นกว่าล้านบาท หากคิดเป็นปีๆละ 4.4แสนล้านบาท แต่หากคิดในตัวเลขจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 600-800 บาทต่อเดือนแก่ผู้สูงอายุทั้งประเทศก็ประมาณ 2 แสนล้านบาทเช่นกัน หากจัดสวัสดิการ 3พันบาทแก่ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป จะทำให้สุขภาพคนเฒ่าคนแก่จะดีมีกินมีใช้ไม่ต้องกังวลเงินที่ลูกหลานจะส่งไปให้
ทั้งนี้พรรคแรงงานสร้างชาติ มั่นใจว่านโยบาย ทำได้ ทำจริงจับต้องได้ประชาชนมีรายได้ มีสวัสดิการที่ดีขึ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกคน โดยมีนโยบายสำคัญ อาทิ ระบบเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ยกเลิกการจ่ายแบบ4 ขั้นบันไดผู้สูงอายุมีสวัสดิการคนละ 3 พันบาท/เดือน , แรงงานเป็นธรรมสวัสดิการรัฐมั่นคงลูกจ้างเหมาภาครัฐและงานจิตสาธารณะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม และ แก้หนี้นอกระบบอย่างเป็นธรรมผู้ประกันตนเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมาย ฉุกเฉินจำเป็นช่วยพยุงชีวิต ลดการพึ่งหนี้นอกระบบ
ทั้งนี้นโยบายพรรคหนุนปฏิรูปประกันสังคมทุกมิติ แต่ย้ำต้องคง มาตรา 24 ที่ระบุให้รัฐบาลต้องค้ำประกันและจ่ายเงินอุดหนุนหากกองทุนมีปัญหา แนวคิดการนำสำนักงานประกันสังคมออกนอกระบบเป็นองค์กรอิสระว่า แม้จะเห็นด้วยกับการปฏิรูป แต่ "ยังไม่ถึงเวลา" เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำอาจส่งผลให้ระบบล่มสลายได้หากบริหารพลาด การคงสถานะเป็นหน่วยงานรัฐจะปลอดภัยกว่า เพราะมี พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 24 ที่ระบุให้รัฐบาลต้องค้ำประกันและจ่ายเงินอุดหนุนหากกองทุนมีปัญหา
นอกจากนี้ การปฏิรูปควรควบคู่ไปกับการ ปรับเพิ่มเพดานเงินสมทบ ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ประกันตนใน 2 มิติหลัก:บำนาญชราภาพเพิ่มขึ้น: เนื่องจากฐานคำนวณสูงขึ้น ทำให้เงินรายเดือนหลังเกษียณสะท้อนรายได้จริงและเพียงพอต่อการดำรงชีพ สิทธิประโยชน์สูงขึ้น: ทั้งเงินทดแทนการขาดรายได้และเงินชดเชยว่างงานที่จะปรับเพิ่มตามสัดส่วนเพดานใหม่ และเสนอให้แยกเฉพาะ "หน่วยลงทุน" ออกมาบริหารแบบมืออาชีพเพื่อสร้างกำไร แต่ตัวองค์กรต้องมีรัฐค้ำประกัน เพื่อรักษาความมั่นคงของเงินออมผู้ประกันตนไว้ให้ดีที่สุด