สนง.กกต.ถกเครียดปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้า ชง กกต.ใหญ่บ่ายนี้ เผยสายด่วน 1444 แทบไหม้

สนง.กกต.ถกเครียด สรุปปัญหาที่พบในการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อนเสนอที่ประชุม กกต.พิจารณาบ่ายนี้ ขณะที่สายด่วน 1444 แทบไหม้ ปชช.กระหน่ำโวย
วันนี้(2ก.พ.) มีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้บริหารสำนักงาน กกต.ได้เรียกประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งความผิดพลาดของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.ในการเขียนรหัสเขตเลือกตั้ง เอกสารแนะนำผู้สมัครที่ปิดประกาศไว้หน้าหน่วยไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด คิวอาร์โค้ดลิงค์ข้อมูลผู้สมัคร สส.ซึ่งเป็นข้อมูลในการเลือกตั้งในปี 2566 รวมถึงประเด็นที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต.ให้พิจารณาในช่วงบ่าย
ส่วนการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ในเวลา 13.00 น. ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายหาเสียงที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของ 51 พรรค และจะมีความเห็นของ กกต.ด้วย ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ หลังได้รับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานได้มีการตรวจสอบรายละเอียดและความเกี่ยวข้องเบื้องต้น รวมถึงแนวทางในการจัดทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการทำธุรกรรมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ขณะเดียวกันสายด่วน กกต. 1144 ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนและต่อว่าจากประชาชนสายแทบไหม้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้จนถึงขณะนี้ เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจากปัญหาข้างต้น