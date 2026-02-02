รัฐบาลแนะโหลดแอป POLICE CARE เช็กได้ เช็กก่อน ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ ครอบคลุมทุกบริการ

รัฐบาลแนะประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน POLICE CARE ตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพ-เบอร์มิจฉาชีพ เช็กได้ เช็กก่อน โหลดไว้ ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ ครอบคลุมทุกบริการ อุ่นใจ เหมือนมีตำรวจอยู่ใกล้ๆ
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ รวมถึงภัยจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ถึงแม้รัฐบาลจะบูรณาการความร่วมมือป้องกันการหลอกลวงอย่างจริงจัง แต่ยังมีการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์จากมิจฉาชีพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พัฒนาแอป “POLICE CARE” แอปพลิเคชันตำรวจสำหรับประชาชน โดยแอปพลิเคชัน POLICE CARE มีฟีเจอร์หลัก บริการของตำรวจเพื่อประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กฎหมาย การเตรียมตัวไปแจ้งความ เตือนภัย ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ฉัน คู่มือประชาชน แจ้งอายัดบัญชี แจ้งความออนไลน์ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง ข้อมูลคดี ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกบริการ เป็นแอปพลิเคชันตำรวจแบบครบวงจร ครบ จบ ที่แอปเดียว ล่าสุด “POLICE CARE” เปิด 2 ฟีเจอร์ใหม่ คือ “ตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพ” และ “ตรวจสอบเบอร์มิจฉาชีพ” สามารถใช้งานได้แล้ว โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android ผ่าน Play Store และ IOS ผ่าน App Strore
“นโยบายให้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องการป้องกันภัยอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้ด้วย รัฐบาล ให้ความสำคัญกับภัยออนไลน์จากสแกมเมอร์ที่มาหลากหลายรูปแบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาเพิ่ม 2 ฟีเจอร์ ในแอปพลิเคชัน POLICE CARE ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลแจ้งความออนไลน์ มีฐานข้อมูลหมายเลขบัญชีมิจฉาชีพ และฐานข้อมูลเบอร์โทร.มิจฉาชีพ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งภัยสแกมเมอร์ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน POLICE CARE แล้วเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของฉัน จากนั้นต้องล็อกอินผ่าน ThaiD ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล แล้วสามารถกรอกเบอร์โทร หรือเลขบัญชีต้องสงสัย ระบบจะประมวลผลอย่างรวดเร็ว บอกว่าเป็นเบอร์โทรหรือบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพหรือไม่ กรณีเป็นบัญชีธนาคารจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “มิจฉาชีพ” “อันตราย! ห้ามโอนเด็ดขาด”