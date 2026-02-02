“ทนายเอี้ยง เบอร์ 1 ” ซัดการเมืองทุนสแกมเมอร์ ปลุกนครศรีฯ เลือกตั้งพลิกอนาคตประเทศ

“นิติศักดิ์ มีขวด” ประกาศไม่ทนการเมืองทุนสแกมเมอร์ ซัดซื้อเสียงบ่อนทำลายอนาคตประเทศ ชี้เลือกตั้งครั้งนี้ชี้ชะตา ปลุกประชาชนหนุนการเมืองซื่อสัตย์ เดินหน้าพรรคประชาธิปัตย์
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมผู้สมัคร สส นครศรีธรรมราช จัดการปราศรัยใหญ่ บริเวณ ลานจอดรถ หน้าห้างโรบินสัน โอเชี่ยนอำเภอเมือง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่น จนล้นพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ตั้งแต่ช่วงค่ำ
นายนิติศักดิ์ มีขวด ผู้สมัครสส. จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขึ้นเวทีแนะนำตัวและกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นโอกาสที่ประชาชนจะสามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการเลือกทั้ง สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ จะทำให้ประชาชนทราบชัดเจนว่าใครเป็นผู้แทนของตน และใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี
นายนิติศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ประชาชนทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วประเทศเริ่มตื่นรู้แล้ว ว่าต้องการนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองแบบใด ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมที่เข้าไปในสภาแล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ โดยไม่แก้ปัญหาประเทศอย่างแท้จริง พร้อมตั้งคำถามว่าประชาชนยังต้องการการเมืองลักษณะนั้นหรือไม่
ผู้สมัคร สส.เขต 7 ระบุอีกว่า ผู้ที่มารวมตัวกันในเวทีปราศรัยครั้งนี้ ล้วนมีหัวใจเดียวกัน คือความเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่อยู่คู่การเมืองไทยมาอย่างยาวนาน เปรียบเสมือน “พรรคพ่อเฒ่าแม่เฒ่า” ที่พิสูจน์ความซื่อสัตย์และความมั่นคงทางการเมืองมาแล้ว โดยเฉพาะการที่นาย ชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค และนายอภิสิทธิ์ อาสากลับมานำพรรคอีกครั้ง ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าประเทศจำเป็นต้องมีนักการเมืองและพรรคการเมืองลักษณะนี้เข้ามาบริหารประเทศ
นายนิติศักดิ์กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยไม่ควรต้องทนอยู่กับกลุ่มทุนสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชน เอาเงินไปกอบโกยผลประโยชน์ และนำกลับมาซื้อเสียงเพื่อสืบทอดอำนาจทางการเมือง พร้อมย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดต่อต้านการเมืองสกปรกมาโดยตลอด
“หากพี่น้องเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อมั่นในพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุด และเชื่อมั่นในนักการเมืองที่มีสัจจะวาจา คำไหนคำนั้น ไม่เคยทรยศประชาชน อย่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายชวน หลีกภัย รวมถึงนักการเมืองที่ใจซื่อ มือสะอาดอย่างผม ฝากวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ เลือก สส. ยกเขต ยกจังหวัด เพื่อพลิกโฉมอนาคตของลูกหลาน ด้วยพรรคประชาธิปัตย์” นายนิติศักดิ์ กล่าว