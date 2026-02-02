ผอ.รมน.ภาค 4” กำชับยกระดับ รปภ. เข้มพื้นที่ชายแดนใต้ รับเดือนรอมฎอน ย้ำย่านเศรษฐกิจต้องปลอดเหตุ

”พล.ท.นรธิป “สั่งคุมเข้มความปลอดภัย รับเดือนรอมฎอน 2569เน้นตรวจค้นยานพาหนะ–บุคคลต้องสงสัย ดูแลประชาชน–ย่านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
ย้ำพื้นที่ต้องปลอดเหตุรุนแรง ให้ประชาชนทุกศาสนาปฏิบัติศาสนกิจอย่างสงบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลงท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณะฝ่ายอำนวยการ และหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมประชุมแถลงแผนปฏิบัติการ 4693 (รอมฎอนสันติสุข) ประจำปี 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
โดย พลงท. นรธิป ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกหน่วย โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจและชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) บริหารจัดการเวลาและพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดห้วงเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้ พร้อมย้ำให้ทำงานเชิงรุกทั้งด้านการข่าวควบคู่กับงานกิจการพลเรือน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรบนทุกเส้นทางอย่างปลอดภัย
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ชุดคุ้มครองตำบลติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการดูแลพื้นที่และการฝึกซ้อมเพิ่มความเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในการตรวจสอบบุคคล รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สกัดกั้นกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ โดยเฉพาะในเขตเมืองและย่านเศรษฐกิจช่วงเดือนรอมฎอน
ผอ.รมน.ภาค 4 ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท และเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงเป็นพิเศษในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ต่อเนื่องจนถึงวันอีดิลฟิตรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ ควบคู่กับการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายอ่อนแอ ทั้งเขตเศรษฐกิจ สถานบันเทิง และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากเหตุรุนแรง และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน