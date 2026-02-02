“พีระพันธุ์” มั่นใจได้ สส.ใน กทม.เตรียมเปิดข้อมูล “กลุ่มทุนกินรวบ” กลางเวทีปราศรัยใหญ่ 3 ก.พ.นี้

“รวมไทยสร้างชาติ” มั่นใจได้ สส.ใน กทม. “พีระพันธุ์” เตรียมเปิดข้อมูล “กลุ่มทุนกินรวบ” กลางเวทีปราศรัยใหญ่ “เบอร์ 6 ไม่โกหก พลิกโฉมประเทศ” อังคารนี้
วันที่ 1 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น. แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 1 และหัวหน้าพรรค, นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้สมัคร สส.เขตบางซื่อ-ดุสิต กทม. เบอร์ 4 และ นายธนกร คงอุดม ผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย กทม. เบอร์ 13 จัดเวทีปราศรัยที่ตลาดคงอุดม เขตบางซื่อ กทม.ในช่วงเข้าสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
นายพีระพันธุ์ กล่าวปราศรัยประกาศความมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะสามารถปักธงในพื้นที่ กทม. ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะพื้นที่ “บางซื่อ-ดุสิต” เป็นฐานที่มั่นสำคัญ ชูจุดแข็ง “คนทำงานจริง-ไม่ทิ้งพื้นที่” ซึ่ง นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค ที่ผูกพันในพื้นที่มายาวนาน อยู่ข้างกันกับตนเพื่อร่วมกันสู้และผลักดันในสิ่งที่เราเชื่อ พร้อมย้ำว่า สิ่งที่ตนและรวมไทยสร้างชาติทำมาแล้วในการลดค่าไฟลงมาถึง 16% แบบที่ไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนทำได้ และตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ตลอด 2 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง ตนจะสู้กับทุนผูกขาดต่อไปเพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานที่ถูกลง
นายชัชวาลล์ คงอุดม กล่าวเสริมถึงความมั่นใจในพื้นที่ ว่า “สำหรับเขตบางซื่อ-ดุสิต เปรียบเสมือนบ้านที่ผมและครอบครัว “คงอุดม” ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานตลอดชีวิต ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร เราไม่เคยทิ้งพื้นที่ ขณะที่ นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้สมัคร สส.เขตบางซื่อ-ดุสิต กทม. เบอร์ 4 กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่ผมมั่นใจว่า ด้วยความผูกพันและการทำงานที่ต่อเนื่องของทีมงานทุกคน และกล่าวทั้งน้ำตาถึงพี่สาว สก.กุ้ง พรพิมล คงอุดม แม้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังมีคนพูดถึงตลอด นั่นแสดงให้เห็นว่า “คงอุดม” ทำงานจริง ขอให้พี่น้องให้ความไว้วางใจ ปักธงชนะในเขตนี้ให้ได้ เพื่อให้ “ชื่นชอบ” และทีมงานได้เข้าไปสานต่องาน แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทันที”
ขณะที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กล่าวปราศรัย เปิดเผยว่า พื้นที่นี้มีความผูกพันยาวนานกว่า 19 ปี ตั้งแต่สมัยที่ตนเคยเป็นผู้แทนราษฎร จนมาถึงสมัยของ นายชื่นชอบ คงอุดม และทีมงาน สก. ในพื้นที่ ก็ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานชุดนี้ไม่เคยห่างหายไปจากคนบางซื่อ-ดุสิต ผมมั่นใจว่า คุณชื่นชอบ คงอุดม จะชนะเลือกตั้งและปักธงให้พรรคได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้
นายอรรถวิชช์ เปิดเผยด้วยว่า วันอังคารที่ 3 ก.พ.นี้ ที่ลานหน้า MBK พรรครวมไทยสร้างชาติ จัดเวทีปราศรัยใหญ่ ภายใต้แคมเปญ “เบอร์ 6 ไม่โกหก พลิกโฉมประเทศ” โดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค เตรียมจะนำ “ชุดข้อมูลสำคัญ” ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ในการต่อสู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง พร้อมเปิดโปงพฤติกรรมของ “กลุ่มทุนผูกขาด” ให้ประชาชนได้รับรู้ความจริง เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนเข้าคูหา ว่าทำไมต้องเลือก “รวมไทยสร้างชาติ” เข้าไปทำหน้าที่