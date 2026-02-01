xs
เซอร์ไพรส์! "ดร.เจษฎ์" ทักทาย "พิธา" กลางเมืองคอน โชว์มิตรภาพต่างพรรค ชี้ทุกฝ่ายควรมองบวก รักชาติร่วมกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 "ดร.เจษฎ์" ทักทาย "พิธา" กลางเมืองคอนในวงล้อมแฟนคลับ โชว์มิตรภาพต่างพรรค ชี้ ทุกฝ่ายควรมองบวก รักชาติร่วมกัน-อย่าทำบ้านเมืองแตกแยก พร้อมชม FC ส้มน่ารัก เชื่อทุกคนรักชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น. ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณร้านกาแฟชื่อดัง ‘โกปี๊ คิวคูตอน’ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรครักชาติ ได้พบกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โดยบังเอิญ ในขณะที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กำลังอยู่ระหว่างภารกิจลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ทันทีที่ ดร.เจษฎ์ เห็นนายพิธา ท่ามกลางวงล้อมของแฟนคลับจำนวนมากที่มารอให้กำลังใจ ดร.เจษฎ์ ได้เข้าไปทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม สร้างความตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับพรรคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ดร.เจษฏ์ ได้ทักทาย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน โดยมีเหล่าแฟนคลับต่างพากันเข้ามาขอถ่ายภาพกับทั้งสองนักการเมืองต่างพรรค เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นถึงสปิริตของนักการเมือง โดยมีแฟนคลับของพรรคประชาชน เข้ามาขอถ่ายรูป กับอาจารย์เจษฎ์ กันอย่างคึกคัก ซึ่งหลายคนก็ไม่คิดว่าจะเจออาจารย์เจษฎ์ที่นี่ ซึ่งอาจารย์และทีมพรรครักชาติ ได้แวะมาทานกาแฟและชาที่ร้านโกปี๊ คิวคูตอน

ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ไป วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อกราบสักการะพระบรมธาตุ ก่อนเดินทางผ่านร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่และได้พบกับบรรยากาศของผู้สนับสนุน พรรคประชาชน ที่มารวมตัวกันจำนวนมาก ผู้สนับสนุนพรรคประชาชนน่ารักมาก มีท่าทีเป็นมิตรและบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก จึงได้เข้าไปสังเกตการณ์และพบว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน กำลังพูดคุย และถ่ายภาพร่วมกับประชาชนกันอยู่


ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า นี่คือบรรยากาศของการที่พี่น้องประชาชนจะไปช่วยกันบริหารราชการแผ่นดิน ช่วยกันปกครองบ้านเมือง เราต้องคิดในทางดี คิดในทางบวกร่วมกัน เราต้องรักชาติและร่วมกันพัฒนาชาติ ตั้งมั่นในสถาบันหลักของบ้านเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรักชาติ ทุก ๆ คนรักชาติเหมือนกัน เราเห็นบรรดาคนที่เป็นแฟนคลับของพรรคประชาชนโอภาปราศรัย อยากช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง นี่คือบรรยากาศที่อยากเห็น อย่าไปแยกว่านี่คือพวกรักชาติ นี่คือพวกไม่รักชาติ แล้วก็มองกันในทางบวก สิ่งที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือความรักชาติ รักในสิ่งที่บรรพชนเราหวงแหนมาจนถึงวันนี้ เราเห็นต่างกันได้ครับ

“เราคิดไม่เหมือนกันได้ครับ แต่อย่าพากันทำบ้านเมืองแตกแยก อย่าใช้สถานการณ์ทำให้ทุกฝักทุกฝ่ายกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วันนี้ไม่รบกันเองครับ” ดร.เจษฎ์กล่าว


แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติยังกล่าวอีกด้วยว่าเราต้องต่อสู้กับกัมพูชา เราต้องต่อสู้กับบรรดาประเทศที่รายล้อมเรา และคิดไม่ดีต่อเรา เราต้องต่อสู้กับประเทศที่อยู่ไกล และกำลังคิดไม่ซื่อ สงครามในวันข้างหน้าไม่ใช่สงครามรบกันเอง เป็นสงครามระดับภูมิภาค สงครามระดับโลกที่เราต้องสามัคคีกัน ไม่ว่าจะสีอะไรต้องจับมือร่วมกัน เราก็เป็นไทยด้วยกัน รักชาติเหมือนกัน ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง





