"เพื่อไทย" จี้ กกต. รับผิดชอบเลือกตั้งล่วงหน้าวุ่น ปมชื่อผู้สมัครหาย

"เพื่อไทย" เตรียมยื่นร้องเรียน จี้ กกต. รับผิดชอบเลือกตั้งล่วงหน้าวุ่น "ชื่อผู้สมัครหาย" เตือนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ ชวนโหวต "เห็นชอบ" แก้รัฐธรรมนูญ
วันนี้ (1ก.พ.69 ) นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ฝากไปถึง กกต. ขอให้จัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกเสียงของประชาชนได้รับการสะท้อนผ่านการเลือกตั้งอย่างแท้จริงและมีความหมาย และท่านต้องแสดงความรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องการเบิกเงินจำนวนผิดปรกติ ก็หวังว่าจะเห็นความชัดเจนจากทาง กกต. แต่วันนี้การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก พรรคเพื่อไทยและอีกหลายๆ พรรคกลับได้รับการร้องเรียนถึงการบริหารจัดการเลือกตั้งที่ผิดพลาด
สำหรับพรรคเพื่อไทย เราได้รับแจ้งจากนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 ว่าในการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ที่ปะรำด้านข้างหอประชุมนครชัยศรี วันนี้ ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ได้ตรวจสอบพบว่า ป้ายที่ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 ไม่มีประกาศรายชื่อผู้สมัคร (สส.4/14) ของนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ติดอยู่ จึงได้ไปทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง และต่อมา กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง จึงได้นำประกาศรายชื่อผู้สมัคร (สส.4/14) ของนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ มาติดเพิ่มเติมภายหลัง
ต่อกรณีดังกล่าว พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ได้ตรวจสอบว่า การที่กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ไม่นำประกาศรายชื่อผู้สมัครไปปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางให้ครบถ้วนเป็นความผิดพลาดของผู้ใดหรือเป็นเจตนาที่จะมิให้มีการลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคหรือไม่ และ กกต. จะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร ที่คะแนนอาจหายไป จากการที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่พบรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครที่เขาต้องการเลือก เพื่อให้ทุกสิทธิทุกเสียงของประชาชนมีความหมาย ให้การเลือกตั้งนี้ไม่มีข้อครหา
เรากำลังรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศ และจะทำการยื่นเอกสารร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อไป ถ้าเราทุกคนคิดว่าองค์กรอิสระควรมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้การมีรัฐธรรมนูญใหม่จึงมีความจำเป็น นอกจากจะเลือก “คน” และ “พรรค” ที่ใช่แล้ว ขอให้โหวต “เห็นชอบ” ในการออกเสียงประชามติคราวนี้ครับ