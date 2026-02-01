“อนุทิน” นำทัพภูมิใจไทยบุกปทุมธานี เสียงเชียร์กระหึ่มหนุนนั่งนายกฯ

คึกคัก ! “อนุทิน ชาญวีรกูล” ปราศรัยใหญ่ปทุมธานี นำประชาชนร้องเพลงชาติ ชูผลงานปกป้องอธิปไตย ย้ำปิดด่านยาว เสียงเชียร์กระหึ่ม “อยู่นาน ๆ” หนุนภูมิใจไทยกลับมาบริหารประเทศ
วันนี้ (1ก.พ.69 ) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ตลาดนัดสามโคก จังหวัดปทุมธานี บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยก่อนเริ่มการปราศรัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีทั้ง 8 เขต ได้ร่วมยืนตรงเคารพและร้องเพลงชาติไทยร่วมกับประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยความพร้อมเพรียง
นายอนุทิน กล่าวปราศรัยว่า ขออภัยประชาชนหากเสียงแหบ เนื่องจากอยู่ในช่วงลงพื้นที่พบปะประชาชนทั่วประเทศ พร้อมย้ำว่าการเมืองต้องเป็นเรื่องของความจริงใจ และผลงานต้องพิสูจน์ได้ หากรัฐบาลใดทำงานครบ 12 เดือนแล้วตัวชี้วัดทุกด้านไม่ดีขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาไล่ ควรรับผิดชอบด้วยตนเอง พร้อมย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบทุกวัน
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังกล่าวถึงประเด็นอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ โดยยืนยันว่า การปิดด่านชายแดนอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ลดปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง และอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำว่า “ด่านชายแดนของไทย จะไม่มีวันเปิด หากการปิดด่านยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ”
ในช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายอนุทิน ได้ชวนประชาชนพูดถึงความหมายของเพลงชาติไทย พร้อมกล่าวว่า เพลงชาติไม่ใช่เพียงพิธีกรรม แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเคารพบรรพบุรุษ ศาสนา สถาบัน และผู้ที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทย พร้อมตั้งคำถามต่อประชาชนว่า เคยมีใครเอามือไขว้หลังขณะร้องเพลงชาติหรือไม่ ซึ่งประชาชนตอบพร้อมเพรียงว่า “ไม่มี” ท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจ โดยย้ำถึงแนวคิด “คนละครึ่งพลัส” ที่ต้องการกระตุ้นกำลังซื้อและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยยึดหลักไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่ทำโครงการที่ไร้ประโยชน์ และพร้อมประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการปราศรัย มีประชาชนตะโกนส่งเสียงเชียร์ว่า “อยู่นาน ๆ อยู่นาน ๆ” และ “ปทุมธานีอยากได้ไฟสว่าง” พร้อมกับมีการส่งเสียงว่า ขอให้กลับมาเป็นนายกฯ ทำให้การปราศรัย เป็นไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งนายอนุทินตอบกลับด้วยอารมณ์เป็นกันเอง พร้อมระบุว่า หากประชาชนต้องการสิ่งใด ขอให้บอกอย่างตรงไปตรงมา และย้ำว่าการบริหารประเทศต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก
สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 8 เขต ประกอบด้วย
เขต 1 นายสุรศักดิ์ สุรทัตโชค
เขต 2 นางสาวชิดชนก พวงเพ็ชร
เขต 3 นายคุณานนท์ ชูประเสริฐ
เขต 4 นายจำลอง เงินยวง
เขต 5 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ
เขต 6 นายวรากร เครือทองศรี
เขต 7 นายพิษณุ พลธี
เขต 8 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้ขอแรงสนับสนุนจากประชาชนชาวปทุมธานี เลือกพรรคภูมิใจไทย และผู้สมัคร สส. ของพรรคทั้ง 8 เขต เพื่อกลับเข้าไปทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้ง พร้อมย้ำว่า “ใจผมมีแต่ประชาชน และหัวใจของผมอยู่ที่เบอร์ 37” ก่อนร่วมถ่ายภาพกับผู้สนับสนุน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่อง