“ศุภชัย” จ่อดำเนินคดี “ษัษฐรัมย์” อ้างคนภูมิใจไทยต้นตอปัญหาทุจริตประกันสังคม

วันนี้ (1 ก.พ.69 ) นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวกรณีที่วันนี้มีข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ โดยนายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ที่เป็นกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนของผู้ประกันตน และเคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการระบุว่าถ้าอยากหาแสง หาความนิยมทางการเมืองสัปดาห์สุดท้ายนี้ สู้ไปจัดการปัญหาทุจริตภายในประกันสังคมที่มีคนในพรรคภูมิใจไทยต้นตอ หรือไม่ก็ใช้อำนาจของตัวเองในฐานะรัฐบาลจัดการศูนย์เลือกตั้งว่า
การที่กล่าวอ้างว่าปัญหาทุจริตภายในประกันสังคมที่มีคนภายในพรรคภูมิใจไทยเป็นต้นตอ ถือเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อพรรคภูมิใจไทย ซึ่งฝ่ายกฎหมายของพรรค จะพิจารณาดำเนินคดีกับ นายษัษฐรัมย์ ในเรื่องนี้ต่อไป