กกต.ขอโทษคิวอาร์ฯข้อมูลเก่าไม่เชื่อโทรขู่ แจงรหัสเขตเลขเฉพาะเคาะใหม่ ล้อมอยู่ซื้อเสียงสุราษฎร์ชี้หลักฐานพอ

เลขาฯ กกต. ขอโทษปชช.ปมคิวอาร์โค้ดผิดพลาดเป็นข้อมูลเก่าเขตบางบอน ไม่เชื่อมีคนโทรข่มขู่ พร้อมแจงปมรหัสเขต เป็นเลขเฉพาะที่ไปรษณีย์กำหนดใหม่ โว ต่อให้ไม่เขียนก็ส่งถูกที่ ส่วนซื้อเสียงสุราษฎร์จนท.ยังปิดล้อมอยู่ รอหมายศาล เบื้องต้นมีพยานหลักฐานพอควร
วันนี้ (1 ก.พ. ) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แถลงภาพรวมหลังการเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง ว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีหลายเหตุการณ์ที่อยากชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 1. บางหน่วย บางจังหวัดไม่มีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของบางพรรคการเมืองที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จากการตรวจสอบพบว่าทั่วประเทศมี 2 แห่ง คือที่จังหวัดชลบุรี และเชียงราย เหตุเกิดจากต้นทางคือจังหวัดลำปาง จัดส่งชุดเอกสารบกพร่อง โดยที่ส่งไปที่ชลบุรี มีหมายเลข 6 ซ้ำกัน ไม่มีหมายเลข 8 ส่วนที่จังหวัดเชียงราย เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหมายเลข 8 ไปอยู่ในเขตอื่น
2. กรณีปัญหาคิวอาร์โค้ดข้อมูลผู้สมัครสส. ที่ทางกทม.จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับผู้มาใช้สิทธิ์ พบว่ามีปัญหาที่เขตบางบอน ซึ่งทำคิวอาร์โค้ดไปลิ้งค์กับข้อมูลผู้สมัครเมื่อปี 2566 ซึ่งตนต้องขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ส่วนที่มีการระบุว่า มีเจ้าหน้าที่กกต.โทรไปข่มขู่นั้น ตนคิดว่าไม่น่าจะใช่คนของกกต. เพราะเราอบรมมาให้บริการประชาชน และเรื่องนี้เป็นความบกพร่องของทางเราจึงควรขอโทษมากกว่า อย่างไรก็ตามตนจะตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง
3. กรณีเจ้าหน้าที่เขียนรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองใส่บัตรผิด ซึ่งขอชี้แจงว่า รหัสเขตเลือกตั้ง ใน 1 เขต จะมีหลายอำเภอ แต่ละอำเภอจะมีรหัสไปรษณีย์แตกต่างกัน และบางเขตรหัสไปรษณีย์ซ้ำกัน เช่น สมุทรปราการ กับกทม. ดังนั้นทางไปรษณีย์ ในฐานะผู้นำส่ง จึงได้กำหนดรหัสเขตการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้นำส่งถึงทั้ง 400 เขตอย่างถูกต้อง ซึ่งหลังปิดหีบลงคะแนนวันนี้ ประธานกกต.ประจำเขตเลือกตั้งแต่ละเขตจะทำการตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ กับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในหีบก็จะมีการตรวจสอบรหัสเขตที่จ่าหน้าซองไปด้วย ดังนั้นต่อให้ไม่กรอกรหัสเขตเลือกตั้งก็ยังส่งไปถึง เพราะรูปแบบที่เราออกแบบไว้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ โดยในวันที่ 3 ก.พ. เวลา 14.00 น.จะมีการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ส่วนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ขณะนี้ทยอยส่งกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว แต่ช้าที่สุดคือ 5 ก.พ. ซึ่งจะทำการคัดแยกให้เสร็จภายในวันที่ 6 และส่งในวันที่ 6 และ 7 ให้ไปถึงหน่วยเลือกตั้ง เพื่อนำไปนับรวมกันในวันที่ 8 ก.พ.
4. กรณีประชาชนลืมบัตรเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตไว้ในหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐม ไม่ได้นำใส่ไปในซอง ทางกรรมการประจำหน่วยจึงได้ทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน และเย็บติดบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 5. กรณีกปน. จังหวัดนนทบุรี ฉีกบัตรเลือกตั้ง ติดต้นขั้วให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ไปด้วย ซึ่งบัตรดังกล่าวจะส่งไปปลายทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการประสานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ฯ ว่าก่อนนับ ให้แยกต้นขั้วออกมาก่อนนำบัตรไปนับเป็นคะแนน
“ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะไม่ส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. เพราะในวันที่ 8 ก.พ.ไม่มีเรื่องการใช้รหัสเขตการเลือกตั้ง หรือคิวอาร์โค๊ดแล้ว รวมถึงเรื่องการสังเกตการณ์ของผู้แทน และประชาชน ในหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเขตทหาร ซึ่งเราจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงการทำงานในวันที่ 8 ก.พ.” นายแสวง กล่าว
ส่วนความคืบหน้ากรณีผอ.กกต.สุราษฎร์กับตำรวจเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งที่จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็น หัวคะแนน ผู้สมัคร สส.พรรคหนึ่งและเตรียมทำการซื้อเสียง โดยมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐาน ว่า เราไปขอตรวจบ้านแล้วแต่เจ้าของบ้านไม่อนุญาตจึงต้องมีการไปขอหมายศาลเพื่อตรวจค้นบ้าน ซึ่งตอนนี้ยังปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวอยู่ ก็ต้องรอว่าศาลจะอนุมัติหมายให้หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้เป็นการจัดเตรียมซื้อเสียงถือว่ามีความผิด
เมื่อถามว่ามีกรณีซื้อสิทธิ์ที่จ.สุราษฎร์ธานีเป็นลักษณะอย่างไรและมีที่อื่นเป็นความผิดแบบนี้อีกหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ที่สุราษฎร์ธานีเราได้ขอดูโทรศัพท์มือถือและมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่เราจะยังไม่เปิดเผยจนกว่าจะได้คำสั่งจากศาลก่อน ทั้งนี้เรื่องร้องเรียนตอนนี้มี 77 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสี และมี 7 เรื่องที่เป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง