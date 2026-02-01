"อนุทิน" ฟังแล้วเสียงคล้าย "ศักดิ์ดา" ให้เจ้าตัวตอบ ไม่หวั่นโจมตีโค้งสุดท้าย เปรียบ “อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้”

นายกฯ บอกคลิปเสียงคล้าย "ศักดิ์ดา" ปมน้ำเงินตั้งรัฐบาล ได้ยินแล้ว แต่ให้เจ้าตัวตอบตัวเอง ไม่รู้ของจริงหรือปลอม ไม่หวั่นโค้งสุดท้าย 7 วัน กระแสพุ่งโจมตี ภท. ลั่น เชื่อใน ปชช.ขอเปรียบเป็นภูเขาทอง “อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้”
วันที่ (1 ก.พ.69) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ตลาดสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการเลือกตั้ง สส.พรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังมีหลายพรรคแข่งขันกันอย่างดุเดือด ว่า แข่งขันดุเดือดกันทุกพื้นที่ ยังไม่เห็นพื้นที่ไหนแข่งขันไม่ดุเดือด ตั้งแต่ตนไปมาในทุกจังหวัด ซึ่งพรรคภูมิใจไทยคาดหวังพื้นที่นี้และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เราส่งผู้สมัครที่ใกล้ชิดประชาชนและเข้าใจพื้นที่ในทุกเขต
เมื่อถามว่า ได้ติดตามกรณีคลิปเสียงคล้ายนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย สนทนาอยู่กับผู้ที่คาดว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีโอกาสที่พรรคสีน้ำเงินจะได้จัดตั้งรัฐบาลและไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นสีส้มตั้งรัฐบาลจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ขณะที่พรรคสีแดง มีโอกาสไม่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะนายใหญ่ยังถูกคุมขังในเรือนจำ หรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า มีคนส่งมาให้ฟังแล้ว มันก็ย้อนแย้งในตัวของมันเอง ตนว่ารอให้เจ้าของคลิปชี้แจงเอง เพราะตนฟังดูก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม เพราะมีการระบุว่าตนนั้นใจดำ ซึ่งตนก็ยังงงอยู่เลย เอาไว้ตนเจอนายศักดิ์ดาก็จะถาม แต่ตอนนี้เขายังอยู่ในระหว่างการหาเสียง ซึ่งช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงก็เป็นแบบนี้ พรรคภูมิใจไทยต้องอยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ เหมือนเดิมตามสไตล์พรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่าช่วง 7 วันสุดท้าย จะมีอะไรเข้ามาโจมตีพรรคภูมิใจไทยอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ปล่อยของ แต่ไม่ต้องห่วงพรรคภูมิใจไทยไม่มีเรื่องพวกนี้ เรายืนหยัดพูดแต่เรื่องนโยบายของพรรค พูดแต่เรื่องที่เราจะทำให้พี่น้องประชาชน ไม่พาดพิง ไม่ด้อยค่า ไม่วิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่น
“เราไม่กังวลเพราะภูมิต้านทานของเราคือพี่น้องประชาชน มั่นใจในประชาชน ส่วนคะแนนเสียงจะลดลงหรือไม่ ผมไม่กังวล เพราะเชื่อว่าประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ และสามารถแยกแยะความจริง ความเท็จ ความถูก ความผิดได้ พรรคภูมิใจไทยก็ผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาโดยตลอด ส่วนใหญ่เราก็จะโดน โดน โดน แต่สุดท้ายก็จะมีข้อพิสูจน์ออกมาว่าไม่ใช่เรื่องจริง” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า มีการตั้งทีมตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หากเป็นเรื่องเอาความเท็จมาพูด มาใส่ร้ายป้ายสี ก็ว่าเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ตนไม่ได้ซีเรียส เพราะบางทีที่เราฟ้องดำเนินคดีไปก็เพื่อให้หลาบจำ เพื่อไม่ไปทำอีก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจำกันเท่าไหร่ ยกฟ้อง หรือถอนฟ้องไป ไปเดี๋ยวก็มาอีก และเราต้องทำตัวเป็นภูเขาทอง
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหา กังวลว่าจะกระทบฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และไม่กังวลว่าเสียงจะตกหล่น เพราะประชาชน เข้าถึงและเข้าใจว่าจะเลือกตั้งอย่างไร พรรคภูมิใจไทย จับได้เบอร์ 37 และไม่เคยมีใครเข้ามาถามว่าคุณเบอร์อะไร ทุกคนที่เข้ามาหาก็บอกว่าเบอร์ 37 ทันที ก่อนหน้านี้ตนเคยกังวลเรื่องนี้ แต่เจอปรากฏการณ์แบบนี้ก็ไม่กังวลแล้ว
เมื่อถามว่า กังวลเรื่องการซื้อเสียงหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้มีเรื่องนี้ผุดขึ้นมา นายอนุทิน ตอบว่า ไม่กังวล ทุกคนก็พยายามพูดสาดโคลนและป้ายสี เป็นเรื่องธรรมดาของสัปดาห์สุดท้าย เรื่องของผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะได้
เมื่อถามว่า ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยโจมตีนายอนุทินว่า วิ่งราวชาติ ไปรักอยู่พรรคเดียว นายอนุทิน ตอบว่า เมื่อวานตนให้สัมภาษณ์ไปแล้ว เรื่องนี้ตนชี้แจงไปแล้ว แต่ถ้าจะให้อธิบาย แต่ละพรรคก็มีวัฒนธรรม มีแนวทางไม่เหมือนกัน ของเขาก็มีวัฒนธรรมแบบนั้น