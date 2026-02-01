xs
“จรยุทธ” โวย กกต.ปล่อย จนท.โกหกผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์-ตัดชื่อพ้นบอร์ด ลั่นต้องรับผิดชอบตนยังอยู่ครบ 100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สส.พรรคส้ม ฟาด กกต. ปล่อยเจ้าหน้าที่ปากช่องโกหก แฉ แฉหน่วยเลือกตั้ง “ปากช่อง”ตัดชื่อเบอร์ 9 หายไปจากบอร์ด แถมเจ้าหน้าที่มั่วข้อมูลหลอกชาวบ้านว่าถูกตัดสิทธิ ประกาศกร้าว ผมยังอยู่ครบ 100% กกต. ต้องรับผิดชอบ!


วันนี้ (1 ก.พ. 2569) นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตยานนาวา พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเชิงตั้งคำถาม ในหัวข้อ กกต. ทำงานกันแบบนี้? นี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาด แต่มันคือความหายนะของการจัดการเลือกตั้ง!

โดยนายจรยุทธ ได้แนบภาพเเชตที่มีประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ส่งมาว่า “แม่ ไปเลือกตั้งวันนี้ ที่ปากช่อง แต่บัตรประชาชน อยู่เขตยานนาวา กทม.ที่เลือกตั้งบอกว่า เบอร์ 9 โดนตัดสิทธิ์ไปแล้ว” ทำให้นายจรุยทธ ส่งกลับไปว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติม

นายจรยุทธ ระบุว่า ผมได้รับหลักฐานยืนยันชัดเจนจากพี่น้องประชาชนผู้ไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่ได้ห่วยแตกและบกพร่องที่สุด (คลิปในคอมเมนต์)
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของผมหาย! บนบอร์ดข้ามจากเบอร์ 8 ไป 10 ไม่มีรูปและข้อมูลของผม (เบอร์ 9)

เจ้าหน้าที่โกหกประชาชน เมื่อมีผู้สอบถาม เจ้าหน้าที่กลับตอบหน้าตาเฉยว่า "เบอร์ 9 โดนตัดสิทธิไปแล้ว"

ผมขอประกาศตรงนี้ว่าผมยังเป็นผู้สมัคร สส. ถูกต้องตามกฎหมาย 100% ไม่มีการโดนตัดสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น!

การที่เจ้าหน้าที่รัฐให้ข้อมูลเท็จร้ายแรงขนาดนี้ เข้าข่าย ชี้นำและหลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทำลายคะแนนนิยม และสร้างความเสียหายให้กับผมอย่างประเมินค่าไม่ได้ ประชาชนที่ตั้งใจไปกาเบอร์ 9 ต้องเสียสิทธิเพราะคำพูดมั่วๆ ของคนคุมกฎงั้นหรือ?

งบประมาณจัดการเลือกตั้งท่านเอาไปทำอะไรกันหมด? แค่ติดป้ายให้ครบ อบรมเจ้าหน้าที่ให้พูดความจริง ยังทำไม่ได้ หรือนี่คือกระบวนการสกัดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคประชาชน?

ข้อเรียกร้องขั้นเด็ดขาดถึง กกต. และผู้รับผิดชอบ
1. สอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทันที การพูดว่า "โดนตัดสิทธิ" โดยไม่มีมูลความจริง คือการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ม.157) หรือไม่? รวมถึงความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ซึ่งมีโทษจำคุก! ผมต้องการคำตอบว่าใครเป็นคนพูด และพูดด้วยคำสั่งใคร?
2. ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ อย่ามาอ้างว่าคนเยอะ ดูแลไม่ทั่วถึง ถ้าหน่วยนี้ทำผิดได้ หน่วยอื่นก็อาจจะมีแบบเดียวกัน ผมต้องการให้แก้ไขบอร์ดข้อมูลให้ครบถ้วน
3. กกต. ต้องรับผิดชอบความเสียหาย ทุกคะแนนที่หายไปจากการทำงานชุ่ยๆของท่าน ท่านจะชดใช้อย่างไร?
นี่คือการโกงสิทธิของประชาชนอย่างน่ารังเกียจที่สุด!

