“วัชระ” ชมกกต.สุราษฏร์บุกบ้านปธ.ผู้สูงอายุส่อซื้อเสียง ส่งไลน์ชื่อคนพร้อมแจ้งผช.สส.เจอบุก เร่งขอหมายค้นบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สมัครสส.ปชป. ปูด “กกต.สุราษฎร์ฯ“ เฉียบขาด พบ ”บ้านปธ.ผู้สูงอายุบึงขุนทะเล“ ส่อซื้อเสียง ส่งไลน์รายชื่อคน พร้อมข้อความแจ้ง “กกต. มาแล้ว” ให้ ”ผช.สส.“ เร่งขอหมายศาลค้นบ้าน หาหลักฐานเพิ่ม รีบแจ้งสื่อมวลชนร่วมติดตามเกาะติด หวั่นซื้อเสียงก่อนวันเลือกตั้ง

วันที่ (1 กุมภาพันธ์ุ 2569) เมื่อเวลา 11.30 น. นายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัคร สส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบว่ามีพลเมืองดีได้แจ้งเหตุการทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งสส.ต่อ กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีชาวบ้านพบเห็นการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงที่บ้านของ นางป. ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบึงขุนทะเล โดยพบพฤติการณ์ว่า มีคนเข้า-ออกมากผิดปกติ กกต.จังหวัดสุราษฎร์ฯ จึงได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ไปที่บ้านเลขที่ 76/35 ซอยพ่อขุนทะเล 20/1 บ้านมะขามเตี้ย หมู่3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบหญิง3คน อยู่ภายในบ้านท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญออกมาหน้าบ้าน และขออนุญาตยึดโทรศัพท์ทุกคนไว้เพื่อขอตรวจสอบ โดยเจ้าของให้ความยินยอม เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบโทรศัพท์ดังกล่าว ปรากฏว่า พบรายชื่อประชาชนที่เขียนด้วยลายมือ และส่งข้อมูลมาเป็นรูปภาพ ซึ่งเป็นรายชื่อของบุคคล พร้อมนามสกุล มาในกลุ่มไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดฯบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ต่อมาค้นพบข้อความการพูดคุยในกลุ่มไลน์สำคัญ มีข้อความว่า “ กกต. มา”ตำรวจสอบถามว่า ทำไมต้องเขียนไลน์ไปบอกว่า“กกต.มา” หญิงวัยกลางคนดังกล่าวตอบว่า “เป็นผู้ช่วยสส…..”

เจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นภายในบ้าน เจ้าบ้านไม่ยินยอม ทาง กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประสานขอหมายศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าค้นบ้านตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดสืบสวนของกกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงรอหมายศาลอยู่ในพื้นที่หน้างาน

“เมื่อผมทราบเรื่องจึงเดินทางมาติดตามตรวจสอบไถ่ถามเรื่องราว และประสานแจ้งต่อสื่อมวลชนเพื่อขอให้สื่อในพื้นที่ได้ช่วยกันติดตามตรวจสอบกรณีนี้เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และที่สำนักงาน กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะเห็นว่าเรื่องนี้ มีพฤติการณ์ส่อทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และทำเป็นขบวนการที่ สามารถติดตามตรวจสอบขยายผลถึงผู้สมัครและพรรคต้นสังกัดได้” นายวัชระ กล่าว

