“ทนายไพศาล” จี้กกต.เคลียร์ชื่อหายจากบอร์ดรายชื่อผู้สมัคร พบใช้แม็กเย็บติดทับคนอื่น ลั่นไม่เคยถูกตัดสิทธิ์

เป็นงง!! “ทนายไพศาล” เดือด โพสต์จี้ กกต. หลังชื่อ หายจากบอร์ดรายชื่อผู้สมัคร เขต 1 ระยอง พบใช้แม็กเย็บติดหน้าผู้สมัครพรรคอื่นทับ ลั่น ไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ ! โวย จทน.หน้าหน่วยทำประชาชนสับสน
วันที่ (1 ก.พ.) เวลา 13.35 น. นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ผู้สมัคร สส.จ.ระยอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังมีผู้ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งล่วงหน้า ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 52 บริเวณบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี แจ้งพบปัญหา ว่ามีการนำภาพผู้สมัครจากพรรคอื่นปิดทับหน้าของตนเอง และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้คำตอบว่า นายไพศาลถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งไปแล้ว
โดยนายไพศาล ได้โพสต์ภาพหลักฐาน พร้อมระบุ ข้อความ ว่า “กกต.ว่ายังไง ชี้แจงด้วยครับ มีภาพผู้สมัครพรรคอื่นปิดทับหน้าผม คล้ายตั้งใจให้ประชาชนสับสน ผู้ใช้สิทธิ์ถามทางหน่วยเลือกตั้งได้คำตอบว่า ทนายไพศาลถูกตัดสิทธิ์ ทั้งที่ผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์”
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ที่ติดบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง ดังกล่าว มีการนำรูปผู้สมัครจากพรรคอื่น เบอร์เดียวกัน แต่เป็นผู้สมัครจากคนละเขต มาแปะทับหน้าของ นายไพศาลโดยใช้แม็กเย็บติด โดยไม่ปรากฏชื่อของทนายไพศาลบนบอร์ดรายชื่อผู้สมัครแต่อย่างใด