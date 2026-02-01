"ทวี" ถกพีมูฟชูนโยบายแก้จนเชิงโครงสร้าง เร่งปลดหนี้กยศ. ดันนิรโทษคดีรุกที่รัฐ–แก้รธน.กระจายทรัพยากร

หัวหน้าประชาชาติ เปิดเวทีถกเครือข่าย พีมูฟ ชูนโยบายแก้จนเชิงโครงสร้าง เร่งปลดหนี้ กยศ. กว่า 3 ล้านคน ย้ำ “การศึกษาไม่ควรทิ้งหนี้ไว้ข้างหลัง” ดันนิรโทษคดีรุกที่รัฐ–แก้รัฐธรรมนูญ กระจายทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม
วันนี้ (1ก.พ.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และแคนดิเดตนายกพรรคประชาชาติ ร่วมเวทีสัญญาประชาคมเครือข่าย "พีมูฟ" เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบาย 3 ชุด 10 ด้าน ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพ ที่ดินทำกิน และสวัสดิการรัฐ มุ่งหวังสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเท่าเทียม
พ.ต.อ.ทวี ย้ำว่าการแก้ปัญหาความยากจน ต้องเริ่มด้วยการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่ต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรม ซึ่งนโยบายหลักของพรรคประชาชาติคือการผลักดันให้มีการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้การเรียนคือการสร้างอนาคตที่ไม่ทิ้งภาระหนี้สินไว้เบื้องหลัง
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหนึ่งในข้อกฎหมายที่โหดร้ายที่สุด เพราะมีกลไกที่มุ่งตรวจสอบและยึดทรัพย์สิน จนกลายเป็นภาระหนักหนาของประชาชน พรรคประชาชาติจึงมีนโยบายล้างหนี้ กยศ. ให้กับผู้กู้กว่า 3 ล้านคน โดยที่ผ่านมาพรรคได้พยายามเดินหน้าแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ แม้ว่าในชั้นของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จะยังคงให้มีอยู่ก็ตาม แต่พรรคยังยืนหยัดในเจตนารมณ์ที่ว่าการเรียนต้องไม่มีหนี้ เพื่อคืนศักดิ์ศรีและอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนไทยอย่างแท้จริง
"การดำเนินงานของพรรคประชาชาติมิใช่เพียงกิจกรรมช่วงเลือกตั้ง แต่คือความมุ่งมั่นที่จะสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้แก่ประเทศ
พรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อกระจายทรัพยากรและสร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริง" พ.ต.อ.ทวี กล่าว
หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่าเรายืนยันที่จะคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ โดยเฉพาะปัญหาเขตป่าทับซ้อนที่ดินทำกิน ซึ่งหากพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล ภายใน 6 เดือน จะเร่งผลักดันการนิรโทษกรรมคดีที่ดินให้แก่ประชาชน