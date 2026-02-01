กกต.เผยเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปได้ดีมาก ช่วงเช้าใช้สิทธิ์เกิน 50% แจงประชามติควบไม่ได้กม.ไม่เปิดช่อง

กกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งบางกะปิ เผยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอย่างมาก ผู้มาใช้สิทธิ์ช่วงเช้าเกินกว่า 50% ภาพรวมยังไม่พบทำผิดกม.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมจัดเก็บบัตรรักษาความปลอดภัย 24 ชม. ไขข้อสงสัยประชามติกาวันเดียวกันไม่ได้ เหตุกม.ไม่เปิดช่อง
วันนี้ (1ก.พ.) นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตที่เขตบางกะปิ ที่โครงการตะวันนา 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ นายสิทธิโชติกล่าวว่า จากการมาตรวจหน่วยเลือกตั้งที่เขตบางกะปิในวันนี้ถือว่าดีเกินคาด ซึ่งเป็นหน่วยที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตมากที่สุดในกรุงเทพถึง 58,683 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งกรุงเทพ 800,000 กว่าคน โดยทาง กกต. ก็กังวลว่าอาจเกิดปัญหาจากผู้ที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก แต่ปรากฏว่าทางเขตบางกะปิกับ กกต.กทม. ได้ร่วมการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ดีมาก โดยเฉพาะการแบ่งโซนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งการจัดพื้นที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละภูมิภาค ทำให้ผู้ใช้สิทธิ์ไม่สับสน จึงทำให้ตอนนี้ยังไม่พบปัญหาใด ๆ ภาพรวมตอนนี้ที่เขตบางกะปิมีผู้ใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าเกินกว่า 50% ของจำนวนผู้ลงทะเบียน
ส่วนภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตทั่วประเทศตลอดช่วงเช้าวันนี้ ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามปกติและเป็นจำนวนมาก ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายหรือการทำลายบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์ในทุกหน่วยเลือกตั้งยาวไปจนถึงช่วงบ่าย จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตในวันนี้ว่า ให้ไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนภายในเวลา 17:00 น. ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามที่ลงทะเบียนในวันนี้ ท่านอาจจะเสียสิทธิ์ได้ และจะไม่สามารถกลับไปเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ได้
นายสิทธิโชติยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าว่า หลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเย็นวันนี้ ก็จะนำบัตรเลือกตั้งไปเก็บรวบรวมกันก่อน แล้วถึงค่อยคัดแยกนำส่งตามแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ กกต. และไปรษณีย์ไทยในการช่วยคัดแยกและดำเนินการจัดส่ง รวมทั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเวรยามและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูแลหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ตัวบัตรเลือกตั้งเองได้มีการพิมพ์โค้ดเอาไว้ตั้งแต่ออกมาจากโรงพิมพ์ ซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ทาง กกต. จะดำเนินการอย่างเต็มที่ สุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งสูญหายหรือพิมพ์ซ้ำมั่วอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการเลือกตั้งและลงประชามตินอกราชอาณาจักรนั้น หลังจากที่มีการปิดการลงคะแนนในวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ตอนนี้บัตรเลือกตั้งและลงประชามติในต่างประเทศทยอยส่งกลับมาที่ประเทศไทยประมาณ 50% ได้ ซึ่งเราก็จะดำเนินการคัดแยกส่งผ่านไปรษณีย์ไทยไปยังเขตเลือกตั้งต่าง ๆ เช่นเดียวกัน
นายสิทธิโชติยังได้อธิบายถึงกรณีที่ประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจว่า ทำไมการเลือกตั้งล่วงหน้าและการลงประชามตินอกเขตไม่สามารถจัดในวันเดียวกันได้ โดยระบุว่า เนื่องจากเป็นกฎหมายคนละฉบับกัน กฎหมายเลือกตั้งกำหนดว่าสามารถจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ แต่กฎหมายประชามติที่เพิ่งแก้ไขกันใหม่ เป็นเพียงแค่การแก้ในเรื่องการลงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง แต่ยังไม่มีการเปิดช่องในเรื่องของวันลงประชามติล่วงหน้า จึงทำได้เพียงแค่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนลงประชามตินอกเขตในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้ว
โดยชี้ว่า หากจะจัดการลงประชามติล่วงหน้าได้ จะต้องแก้ไขที่ตัวกฎหมายก่อน ตอนนี้หากกกต. จัดการลงประชามติล่วงหน้า ก็จะขัดต่อข้อกฎหมาย กฎหมายไม่ได้อนุญาตเอาไว้ และเสี่ยงที่อาจจะถูกร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ มีโอกาสที่จะถูกตัดสินให้การลงประชามติเป็นโมฆะ อันจะทำให้เกิดการเสียงบประมาณและเสียเปล่าโดยใช้เหตุ