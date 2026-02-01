ปชน.รุกอีสานใต้ ไม่หวั่นพท.จับมือชพน.หวังล้มส้มโคราช เย็นนี้บุกถิ่น "เนวิน" ปลุกกระแส “กาเพื่อเปลี่ยน”

ปชน. เปิดเกมรุกอีสานใต้! “เท้ง” ยันไม่หวั่น “เพื่อไทย” ผนึก “ชาติพัฒนา” หวังล้มส้มโคราช ชี้ การเมืองแบบเก่า “ย้ายข้ามขั้ว-ต่อรองเก้าอี้” เผยเย็นนี้ บุกถิ่นเนวิน ปลุกกระแส “กาเพื่อเปลี่ยน” เลิกวงจรข้าราชการการเมืองหน้าเก่า
วันนี้ (1 ก.พ.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน ลงพื้นที่ช่วยนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน หาเสียง โดยได้ขึ้นรถแห่รอบเมือง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวโคราชที่โบกไม้โบกมือ ขอถ่ายรูป มอบของให้ และขอลายเซ็นนายณัฐพงษ์ด้วย
โดยนายณัฐพงษ์ ปราศรัยบนรถแห่ว่าเหลือเวลาเพียง 7 วัน อาทิตย์หน้าวันที่ประชาชนจะชี้ชะตากำหนดอนาคตของประเทศไทยไปด้วยกัน อยากขอแรงใจแรงเชียร์จากชาวโคราช การเลือกตั้งครั้งนี้ กาเพื่อเปลี่ยน ขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ คราวที่แล้วชาวโคราชมอบความไว้วางใจให้กัพรรคส้มทั้ง 3 เขต ครั้งนี้ขออีก1 ครั้ง
“รัฐบาลที่ผ่านมาเห็นแล้วว่ายังมีปัญหาต่างๆที่แก้ไขให้ประชาชนไม่ได้ การเลือกตั้งครั้งนี้หากตัดสินใจกาด้วยความเกรงใจ กาด้วยความผูกพัน กาด้วยครึ่งใจ เราจะได้รัฐบาลแบบเดิมๆ หากครั้งนี้ ถ้าอยากได้รัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงขอคะแนนเสียงให้กับพวกเราทั้ง2 ใบ ยืนยันว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง” นายณัฐพงษ์กล่าว
จากนั้น นายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ถึงสนามเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคชาติพัฒนาไปรวมกับพรรคเพื่อไทยแล้วเพื่อสู้กับพรรคประชาชน ว่า โจทย์ของพรรคการเมืองแต่แรกไม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองโดยใช้วิธีแบบเก่า ที่ สส. ย้ายขั้วย้ายค่ายทางการเมืองได้ สุดท้ายพรรคการเมืองต้องการจำนวน สส. เข้าไปมากที่สุดเพื่อไปเป็นรัฐบาลและนำไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
“ดังนั้น โจทย์ของเราไม่ได้กังวลว่าใครจะไปรวมขั้วแบ่ง แต่เชื่อมั่นว่า ตราบใดที่เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ทุกคนก็พร้อมที่จะเลือกให้พรรคประชาชน เข้าไปทำหน้าที่รัฐบาล“ นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ แสดงความมั่นใจจากเวทีใหญ่ที่ตลาดเซฟวัน ว่า ยังสามารถรักษาพื้นที่ทางการเมือง 3 เขตเลือกตั้งของพรรคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้ รวมถึงรุกขึ้นได้เพิ่มเติม จากที่รณรงค์ทางการเมืองเอาชนะทางความคิด หากกาแบบเดิม ก็จะได้โฉมหน้ารัฐบาลแบบเดิมๆ ครั้งนี้เรื่องจำนวน สส.ในสภามีส่วนสำคัญ
อย่างวันนี้ที่หาเสียงและปราศรัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ประชาชนเปลี่ยนใจอยากได้รัฐบาลแบบใหม่ๆแล้ว แต่บางพื้นที่ติดอยู่กับ สส. หน้าตาเดิมหรือคนคุ้นเคยที่เคยเลือก เพราะฉะนั้น ไม่ว่าพื้นที่โคราชหรือบุรีรัมย์ อยากให้เลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงกาเพื่อเปลี่ยน และคิดถึงโฉม หน้ารัฐบาลที่อยากเห็น รัฐบาลที่เข้ามาทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่ใช่รัฐบาลแบบเดิมๆ ขอกาให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ ถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อถามว่าวันนี้ลงพื้นที่บุรีรัมย์พรรคประชาชนอาจจะไปกระตุกหนวดเสือตระกูลบ้านใหญ่การเมือง “เนวิน ชิดชอบ” หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า หลายคนอาจมองว่าที่บุรีรัมย์มีใครเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้ว แต่เชื่อว่าประชาชนทุกคนไม่มีใครเป็นเจ้าของ หลายคนบอกว่าจะเป็นบ้านเน แต่เชื่อว่าบุรีรัมย์เทใจให้กับพรรคส้ม อย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคมาที่หนึ่ง เพราะฉะนั้น ครั้งนี้สิ่งที่ต้องการสื่อสาร อยากให้เลือก สส. โดยมองเห็นหน้าตาของรัฐบาลเป็นตัว อย่าเลือกเพราะว่ามีความเกรงใจ หรืออย่าเลือกเพราะว่ามีความผูกพันธ์กับคนคุ้นเคยหน้าเดิมๆ
หากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันและทำให้ประเทศไทยดีกว่านี้ ขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ