” แก้ม พัชรนันท์“ รีวิวปราศรัยใหญ่กทม. ตอกย้ำ“ภท ” ขอปกป้องอธิปไตย-คุมเสถียรภาพประเทศ ขอเสียงกาทั้ง2ใบ

“พัชรนันท์” โพสต์ย้อนเวทีปราศรัยใหญ่ กทม. ย้ำ “อนุทิน-ทีมงาน “ พูดแล้วทำได้จริง! วางหมากปกป้องอธิปไตย คุมเสถียรภาพประเทศ ผนึกนโยบายเศรษฐกิจ–การศึกษา–สาธารณสุข ขอคะแนนไม่แตก พร้อมชวนเลือกภท.ทั้งเขตทั้งพรรค
น.ส. พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ (น้องแก้ม) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความถึงบรรยากาศการปราศรัยใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า
อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำมั่นต่อประชาชนว่าจะยืนหยัดรักษาอธิปไตยและอาณาจักรไทย ไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงประเทศ
ขณะที่ “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” และ “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ”ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ยืนยันความพร้อมในการผลักดันเศรษฐกิจ เจรจาการค้า และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นโยบายของพรรคเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
ส่วน “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ” มีการกล่าวถึงนโยบายการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเรียนฟรีออนไลน์ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ขณะที่ “พัฒนา พร้อมพัฒน์ ” ชูนโยบายกำหนดเพดานกำไรสูงสุดค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ขณะเดียวกัน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ทีมงานคนสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ย้ำจุดยืนปราบปรามทุนเทา ไม่เอาคาสิโน และสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว ส่วน ศุภมาส อิศรภักดี ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกอย่างมีกลยุทธ์ ไม่ให้คะแนนเสียงแตก พร้อมเชิญชวนเลือกพรรคภูมิใจไทยทั้งสองใบ
พรรคภูมิใจไทยมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ด้วยนโยบายที่จับต้องได้ พูดแล้วทำได้จริง ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย พร้อมเดินหน้า Reskill–Upskill ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจใหม่
ด้าน วราวุธ ศิลปอาชา ยังได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะหลังจบเวทีปราศรัย สะท้อนแนวคิดรักษ์โลก ก่อนที่ นายกฯ อนุทิน ร่วมช่วยเก็บเก้าอี้ ปิดท้ายกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้ น.ส.พัชรนันท์ ยังได้ส่งกำลังใจให้ผู้สมัคร สส. เขต พรรคภูมิใจไทยทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ พร้อมฝากประชาชนสนับสนุนผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย