"มาร์ค" หาเสียงเมืองคอน แฉเริ่มแจกแบงค์เทาแปลงร่าง อ้อนคนใต้ใจเดียวเลือกปชป. 2 ใบตัดวงจรทุนเทา

เมืองคอนคึกคัก “มาร์ค ” นำทัพลุยหาเสียง แฉซัดแบงค์เทาแปลงร่าง เริ่มแจก กันแล้ว ขอประชาชนรับเงินแต่ไม่รับนักการเมืองโกงย้ำ อ้อนคนใต้ใจเดียว เลือกประชาธิปัตย์ 2 ใบ ตัดวงจรทุนเทา
วันนี้ (1 ก.พ.69) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตลาดทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคฯดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคฯ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคฯ ลงพื้นที่ตลาดทุ่งสง เพื่อ ช่วยนายธนภัทร รัตนพันธ์ ผู้สมัครส.ส. เขต5 ทุ่งสง-นาบอน-(ยกเว้น ต.ทุ่งสง มีประชาชนที่คอยต้อนรับมอบดอกไม้ ให้กำลังใจ และขอถ่ายรูป พร้อมร้องเพลงปักษ์ใต้บ้านเรา ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ก่อนที่นายอภิสิทธิ์ จะขึ้นบนรถแห่และกล่าวปราศรัยย่อย ทักทายประชาชน เป็นภาษาใต้ว่า "ว่าพรือ" พร้อมขอบคุณที่มาให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์ ตนมาวันนี้เพื่อมาย้ำเตือน ทราบดีว่าพี่น้องกับเราผูกพันกันมาเป็นเวลานาน ในทุ่งสงนี้ก็มีอดีตสส.คือนายประกอบ รัตนพันธ์ ทำงานกับตนมาหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา แต่เที่ยวนี้ไม่ได้ลงสมัครในเขตเลือกตั้ง เลยต้องเอาคนอายุใกล้ๆกันมาลง ใกล้กับตนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว คือนายธนภัทร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมแล้วที่จะมาช่วยตนและพรรคฯ เพราะเที่ยวนี้เราบอกได้ว่าจะมาทำให้ไทยหายจน
นายอภิสิทธิ์ ได้ถามชาวบ้านว่า จำได้หรือไม่ว่าตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเราดูแลเอาใจใส่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ และภาคใต้และอื่นๆเราดูแลได้เป็นอย่างดี ตอต้นเป็นนายกฯ ยางราคา 100 กว่าบาท แต่ตอนนี้ 50 กว่าบาท ก็ไม่เป็นไรเที่ยวนี้เรามีประกันภัยได้อย่างน้อยได้ 60 บาท แต่เราทำระบบเศรษฐกิจที่จะมีการเอานักลงทุน มาซื้อยางเพื่อผลิตสินค้าราคาแพง ซึ่งทำให้ตนมั่นใจว่าราคายางต้องเกิน 80 บาทแน่นอน
นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงนโยบาย “หวยจังหวัด” ซื้อสลาก 50 บาท ให้ซื้อได้แค่ 100,000 คน โดยในนี้ที่ซื้อ 50 บาท จะมีคนนครศรีธรรมราช ได้รางวัล 1 ล้านบาท ทุกเดือน ส่วนที่เหลือ ก็จะถูกนำเงิน 40 บาทไปใส่ในบัญชีเงินออมให้ทุกคน ยืนยันว่านโยบายใหม่ๆของพรรคฯจะทยอยออกมา รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ถ้วนหน้า 1,000 บาท การทำฟันใหักับผู้สูงอายุ แม้จะเป็นนโยบายเดิม แต่จะเป็นการต่อเติมให้
นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีนโยบายใหม่ เช่น สนับสนุนให้คนไทย มีบุตรเพราะสถานการณ์การเกิดในประเทศไทยน้อยมาก ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจ ดังนั้นพรรคฯ ต้องทำให้เด็กเกิดมามีคุณภาพ โดยจะมีเงินช่วยคุณแม่ดูแลเด็ก คุณแม่คลอดลูกจะได้รับเงินทันที 5,000 บาท หลังจากนั้นปีแรกให้เดือนละ 5,000 บาท ทั้งปีคุณแม่จะได้เงิน 65,000 บาทไว้คอยดูแลลูกน้อย
นายอภิสิทธิ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า เขาพูดกันว่าคนใต้รักพรรคประชาธิปัตย์ พรรคอื่นที่มาหาเสียงก็จะมาขอแบ่ง แต่คนใต้ใจเดียว ให้เลือกประชาธิปัตย์ 2 ใบ เพราะอาทิตย์หน้าทุนเทาจะแปลงร่างเป็นแบงค์เทา แบงค์เทาเริ่มมาแล้ว และเริ่มมีการจดชื่อแล้ว เอา หรือไม่เอา ซึ่งชาวบ้านตะโกนว่าเอา นายอภิสิทธิ์จึงกล่าวกับชาวบ้านว่าเอาได้แต่ไม่เลือก แน่ใจหรือไม่ ตนจะได้กลับมาเยี่ยมเยียน ผู้แทนฯกลับมาดูแลพี่น้อง ทำให้บ้านเมืองสุจริต เศรษฐกิจดีขึ้น และไทยหายจน