"ดร.คุณหญิงกัลยา" บุกสยาม แจกโปรแรง "เรียนฟรีถึง ป.เอก-ล้างหนี้ กยศ." มัดใจวัยรุ่นอยู่หมัด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ควง "น้องเนย" บุกสยาม โชว์กึ๋นลดเหลื่อมล้ำ-ดันเด็กไทยจบ ดร. เทียบชั้นเมืองนอก
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2569 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ของ “เนย” กุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ ผู้สมัครสส.พรรคไทยก้าวใหม่ เขตราชเทวี เขตสาทร เขตปทุมวัน
ระหว่างที่ "ดร.คุณหญิงกัลยา" ลงพื้นที่ในย่านสยามสแควร์เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งนั้น ได้พบกับเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่เดินเล่นอยู่ที่สยามสแควร์ โดยน้องๆเยาวชนหลายคนให้ความสนใจกับนโยบายเรื่องของการศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานที่ดีของเยาวชนยุคใหม่
"ดร.คุณหญิงกัลยา" ได้ฝากถึงนโยบายด้านการศึกษาของพรรคไทยก้าวใหม่ที่ให้เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวมทั้งเน้นย้ำปลดหนี้ กยศ.
ในระหว่างลงพื้นที่ "ดร.คุณหญิงกัลยา" ได้พูดคุยกับเยาวชนที่สยามสแควร์ โดยพบกับกลุ่มของน้องๆนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมาร่วมกิจกรรม ณ ลานสยามสแควร์ ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองในเรื่องของการศึกษา
สำหรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ โดยมีหนึ่งในกลุ่มเยาวชน สะท้อนความคิดเห็นว่า ต้องการให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กในเมืองและเด็กที่อยู่ต่างจังหวัด โดยขอให้การศึกษาไทยรูปแบบใหม่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงความเท่าเทียมทางการศึกษามากขึ้น และ ได้โอกาสเข้าถึงความรู้ต่างๆทียบเท่ากับเด็กในเมือง รวมถึงให้มีความเท่าเทียมกันสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ตลอดการลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งนำทีมโดย "ดร.คุณหญิงกัลยา" ได้รับการต้อนรับจากเยาวชนกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างดี