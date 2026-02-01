ปลัดกทม.ตรวจหน่วยเลือกตั้งบางกะปิ ย้ำภาพรวมเรียบร้อยไม่พบร้องเรียน พร้อมรับมือปัญหาจราจร

ปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งบางกะปิ ย้ำภาพรวมเรียบร้อย ยังไม่พบข้อร้องเรียน พร้อมรับมือปัญหาจราจร ฝากผู้มาใช้สิทธิ์สวมหน้ากากอนามัยหลังค่าฝุ่นสูง
วันนี้ (1 ก.พ.) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อติดตามความเรียบร้อยของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยระบุว่า ในช่วงเช้าได้เดินทางไปตรวจการลงคะแนนที่สำนักงานเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 16 พบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก
นายณรงค์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปัญหาด้านการจราจรบริเวณโดยรอบหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากเส้นทางเข้า - ออกเป็นทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดสภาพคอขวดในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตให้มีการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และปรับแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชน
ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งได้จัดการให้บริการประชาชนตามจุดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนที่กกต.กทม.กำหนดไว้ มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสถานที่อย่างครบถ้วน โดยกรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีรายงานปัญหาในพื้นที่ จะประสานกับผู้อำนวยการเขตในแต่ละเขต และรายงานเข้าสู่ศูนย์ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า อย่างต่อเนื่อง
สำหรับเขตบางกะปิ ถือเป็นเขตพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ การจัดระเบียบการจราจร การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานมาในระดับหนึ่งแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขล่วงหน้า รวมถึงการจัดพื้นที่จอดรถ โดยได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับสูง ปลัดกรุงเทพมหานครยังฝากถึงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้ง ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองดังกล่าว