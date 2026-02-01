กกต.ร่วมกับสำนักทะเบียนกลางอำนวยความสะดวกทำบัตรปชช. รับแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง-ประชามติ

กกต.ร่วมกับสำนักทะเบียนกลางอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเปิดทำบัตรปชช. พร้อมรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ
วันนี้ (1ก.พ.) สำนักงานกกต.แจ้งว่า สำนักงานฯ ร่วมกับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ในช่วงการออกเสียง ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.69 และวันเลือกตั้งและออกเสียง ประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น จะดำเนินการ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ ออกเสียงประชามติ ในวันที่1 ก.พ.69 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันที่ 7 - 8 ก.พ.69 ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่1 - 7 ก.พ. 69 และระหว่างวันที่ 9 – 15 ก.พ.69 รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจากผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ในช่วงวันที่ 14 ม.ค. - 7 ก.พ. 69 และวันที่ 9 – 15 ก.พ.69
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมถึงสามารถ แจ้งเหตุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักทะเบียนกลาง wwww.bora.dopa.go.th ,แอปพลิเคชัน ทางรัฐแอปพลิเคชัน Smart Vote และเน้นย้ำว่า ถ้าผู้มีสิทธิไม่ได้ไปเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ จะต้องแจ้งเหตุ ฯ ในระบบ 2 ครั้ง ได้แก่ 1.การแจ้งเหตุ ฯ ของ สส. และ 2. การแจ้งเหตุ ฯ ของประชามติ เมื่อแจ้งเหตุ ฯ ทั้ง 2 ประเภทแล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ ฯ เป็นเวลา 2 ปี จึงเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิ เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง และหากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ให้แจ้งเหตุภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด